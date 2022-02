Rimessa e park di interscambio a Staglieno, Lodi (Pd) chiede una commissione urgente - Genova 24

Genova. Dopo la notizia delle demolizioni che interesseranno alcuni condomini in via Vecchia a Staglieno per la costruzione della nuova rimessa Amt con annesso parcheggio di interscambio, la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi ha chiesto una commissione consiliare urgente per fare luce sul progetto.

“Cadono progetti pesanti e impattanti sulla Media Val Bisagno che vanno a condizionare pesantemente (addirittura espropri) la vita delle persone sena alcun confronto con l’amministrazione municipale e il consiglio comunale – commenta la consigliera Lodi -. Il Municipio ha già chiesto più volte una assemblea pubblica ora che esiste un progetto tenuto peraltro molto nascosto. Ma cosa aspettano? Di espropriare le case e poi dirlo? Di iniziare i lavori?”.

“Ho chiesto una commissione consiliare urgente e spero che venga convocato un incontro pubblico con i cittadini – continua Lodi -. Forse bisognerà ritornare ai tempi in cui ci si incatenava in piazza? Mai vista una cosa del genere in termini di abbattimento di partecipazione e democrazia diffusa”.

Intanto i residenti della zona – rappresentati finora da Raffaella Capponi, un’abitante di via Vecchia interessata direttamente dagli espropri – stanno organizzando un volantinaggio per raccogliere adesioni e formare un comitato. Presso il bar Vecchia è stata avviata una raccolta firme “per cercare di bloccare questo progetto – si legge nel volantino -. In tutti i tetti delle case, inoltre, c’è amianto e non sappiamo neanche come potranno mettere in sicurezza le persone quando demoliranno i palazzi e come faranno con le macerie. I politici che hanno deciso tutto questo si rifiutano di organizzare un’assemblea pubblica per confrontarsi con gli abitanti della zona. Creando il comitato, speriamo di potere agire con più incisività, pertanto vi preghiamo di firmare numerosi il più presto possibile perché il tempo stringe. Oltre alla firma, lasciate anche il vostro numero di cellulare, così sarete aggiornati passo dopo passo”.