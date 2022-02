Rifacimento della pista, l'aeroporto Cristoforo Colombo a marzo resterà chiuso per 10 giorni - Genova 24

Genova. L’aeroporto di Genova resterà chiuso per oltre una settimana, dall’11 al 20 marzo, per i lavori di rifacimento della pista previsti da tempo.

“Dalle 23 di venerdì 11 marzo alle 6 di domenica 20 marzo la pista dell’aeroporto sarà oggetto di ristrutturazione e non sarà operativa – spiega una nota sul sito del Colombo – Pertanto in questo periodo l’aeroporto sarà chiuso al traffico. L’aerostazione resterà comunque aperta e accessibile al pubblico nella parte landside“. L’ultimo rifacimento risale al 2001, in occasione del G8 ospitato del capoluogo ligure.

Lo stop dello scalo genovese è stato confermato questa mattina dal presidente Paolo Odone a margine del quinto seminario italo-russo in corso a Palazzo della Borsa: “Rifaremo l’intera pista dell’aeroporto di Genova – spiega Odone -. Tra l’altro molta gente pensa che sia una pista corta, in realtà è lunga e in grado di fare atterrare l’Antonov, l’aereo più grande e pesante del mondo”.

Del resto saranno molti i lavori che interesseranno lo scalo genovese nei prossime due anni. Il nuovo fabbricato di 5.500 metri quadri sarà completato nella prima fase in circa un anno. Verranno raddoppiati i varchi dei controlli di sicurezza e aperte nuove zone commerciali e di ristorazione. Il nuovo terminal sarà più luminoso, grazie ad ampie vetrate affacciate sul mare, e sarà caratterizzato da soffitti più alti e percorsi più agevoli. Sia in fase di progettazione sia in fase di selezione della ditta realizzatrice sono stati indicati requisiti di compatibilità e sostenibilità quale l’utilizzo di materiali di riciclo, rinnovabili e di provenienza entro 150 chilometri, al fine di ridurre l’impatto ambientale della costruzione.

A realizzare i lavori sarà l’associazione temporanea di imprese tra il Consorzio Integra e Ceisis, entrambe genovesi. I progettisti incaricati dello sviluppo del livello esecutivo sono Steam, Vmv Ingegneria e Studio Gnudi (anche quest’ultimo basato a Genova). Il progetto definitivo dell’ampliamento è stato realizzato dallo studio di architettura e ingegneria One Works. Il rinnovamento dell’aeroporto ha già visto la realizzazione del nuovo impianto di controllo e smistamento bagagli, entrato in funzione a inizio anno. La nuova infrastruttura potrà inoltre beneficiare del futuro collegamento intermodale aeroporto-ferrovia-Erzelli.

La spesa complessiva per l’ampliamento e ammodernamento dell’aerostazione sarà di circa 20 milioni di euro. Di questi, 11,3 milioni sono stati stanziati dall’Autorità portuale nel quadro del programma straordinario d’investimenti. Altri 5 milioni sono stati stanziati da Regione Liguria, che sosterrà la realizzazione di questa e di altre importanti opere con risorse del Fondo strategico regionale destinate all’Autorità di sistema portuale.