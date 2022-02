Renzi querela i magistrati fiorentini: la denuncia consegnata oggi alla Procura di Genova - Genova 24

Genova. E’ stato consegnato dalla Digos in procura a Genova l’esposto depositato da Matteo Renzi contro i magistrati fiorentini titolari dell’indagine Open.

L’esposto, accompagnato da corposi allegati, è ora all’esame del procuratore Francesco Pinto e del procuratore aggiunto titolare dei fascicoli ex articolo 11 Vittorio Ranieri Miniati: “Studieremo le carte e valuteremo come procedere”, ha detto il procuratore Pinto.

La procura di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l’inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. L’udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo.

Così Renzi ha firmato una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi. L’atto è stato trasmesso alla Procura di Genova perché competente sui magistrali fiorentini. L’ipotesi è quella violazione dell’articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell’articolo 323 del codice penale.

La richiesta di rinvio a giudizio, si legge nel documento diffuso dall’ufficio stampa di Renzi nei giorni scorsi, “è stata firmata dal procuratore Creazzo, sanzionato per molestie sessuali dal Csm, dal procuratore aggiunto Turco, che volle l’arresto dei genitori di Renzi poi annullato dal tribunale della libertà, e dal procuratore Nastasi, accusato da un ufficiale dell’arma dei carabinieri di aver inquinato la scena criminis nell’ambito della morte del dirigente Mps David Rossi“.