Regione, l'agenzia In Liguria cerca un direttore generale: posto da 87mila euro all'anno - Genova 24

Genova. In Liguria, l’agenzia regionale di promozione turistica, dopo lunghi anni in cui ha visto succedersi commissari (quello attuale è Roberto Moreno) ha lanciato il bando per la selezione e assunzione di un nuovo direttore generale.

Il bando, della durata di 15 giorni – è stato infatti lanciato il 7 febbraio e scadrà il 22 febbraio – prevede un rapporto di lavoro a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato. Per presentare domanda il candidato deve dimostrare di essere in possesso di una laurea magistrale e di una comprovata esperienza dirigenziale quinquennale nel settore o in ambiti affini.

L’incarico di direttore generale dell’agenzia ha durata pari a cinque anni e un compenso annuo di 87mila euro lordi.

Gli aspiranti candidati sono tenuti a presentare domanda entro e non oltre il 21 febbraio, data fissata come termine ultimo, tramite raccomandata, posta elettronica o consegna a mano del Protocollo Generale di Regione Liguria.