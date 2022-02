Referendum giustizia, la Lega: "Vittoria della democrazia, dei liguri e di tutti gli italiani" - Genova 24

Genova. “La Corte Costituzionale ha dato il via libera a 5 su 6 referendum sulla Giustizia, ritenendoli ammissibili. Un’occasione per una svolta del sistema, che parte dal basso. Non è una vittoria della Lega, ma della democrazia, dei liguri e di tutti gli italiani. Saranno loro, auspichiamo in primavera, a poter votare i referendum che costituiscono la prima grande riforma per una Giustizia più giusta, attesa da decenni”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Alessio Piana.

“Ricordiamo che Regione Liguria è stata una delle nove Regioni che ha approvato e depositato i quesiti referendari a Roma. Ringraziamo i militanti e sostenitori della Lega, unitamente agli amministratori locali, che hanno raccolto le firme ai nostri gazebo e tutti coloro che hanno sottoscritto le proposte di referendum”, concludono.