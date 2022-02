Recco, procedono i lavori per la canalizzazione delle acque meteoriche: aperto il cantiere in via Faveto - Genova 24

Recco. Procedono i lavori per rinforzare il sistema di canalizzazione che permetterà l’efficace raccolta e deflusso delle acque meteoriche.

Terminati i lavori per la sostituzione della tubazione in via Salvo d’Acquisto, il cantiere è ora operativo all’altezza del primo tornante di via Faveto dove è stata posata una nuova condotta di scarico e sarà realizzata una nuova caditoia.

“Anche questo intervento eviterà quei fenomeni di allagamento che si registrano soprattutto in occasione di precipitazioni abbondanti, mettendo così in piena sicurezza la zona” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Per i lavori di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, sono stati investiti 165mila euro: 140mila provenienti da un contributo statale, per investimenti destinati a opere pubbliche, e 25mila integrati dal Comune di Recco .