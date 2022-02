Recco, il sindaco: "Agevolazioni ed esenzioni tributarie per un'ampia platea di beneficiari" - Genova 24

Recco. Il sindaco, Carlo Gandolfo, descrive quanto è stato realizzato nei primi due anni e mezzo di mandato nel Settore Entrate, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni e le esenzioni dei tributi comunali e le somme recuperate nella lotta all’evasione.

“L’Amministrazione per affrontare l’emergenza sanitaria ha garantito agevolazioni tributarie alle famiglie maggiormente colpite dalle restrizioni e alle imprese che hanno subito riflessi negativi sulla propria attività economica”, dice il sindaco.

“In particolare – sottolinea il sindaco Gandolfo – la sospensione dei pagamenti del suolo pubblico e una serie di sgravi e riduzioni previste per la Tari sono state riconosciute a piccole imprese e famiglie in difficoltà. Per quanto riguarda il Servizio Tributi, nonostante l’emergenza sanitaria che ne ha caratterizzato l’operatività, l’ufficio ha comunque garantito l’erogazione del servizio per soddisfare esigenze, domande e richieste dei cittadini. Si è giunti a questi risultati anche grazie al grande lavoro degli uffici comunali, all’impegno di tutto il personale, coordinato dal responsabile del settore dottor Bellomo”.

Agevolazioni ed esenzioni

Sono state concesse agevolazioni Tassa rifiuti per COVID alle imprese e a tutte le utenze non domestiche, sotto forma di riduzione percentuale della parte variabile della tariffa nel numero di 586 nel 2020 e 37 nel 2021 con uno sgravio della tassa di competenza comunale rispettivamente di € 83.332 e di € 114.127, per un importo totale di TARI abbuonata nel biennio pari a € 197.459.

Sono state concesse agevolazioni Tassa rifiuti per COVID alle famiglie e a tutte le utenze domestiche disagiate, nella forma della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa nel numero di 152 nel 2020 (con ISEE inferiore a € 16.700) e di 126 nel 2021 (con ISEE inferiore a € 18.000) con uno sgravio della tassa di competenza comunale rispettivamente di € 9.646 e di € 9.538 per un importo totale di TARI abbuonata nel biennio pari a € 19.184.

Sono stati stanziati a carico del bilancio comunale € 48.840 nel 2019, € 51.354 nel 2020 e € 68.725 nel 2021 a copertura delle agevolazioni facoltative della Tassa sui rifiuti approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dall’art. 23 del vigente Regolamento TARI (chiese, esenzioni per persone assistite dai Servizi sociali, giovani imprenditori, bar senza video-lottery, persone con invalidità maggiore del 65%, associazioni senza fini di lucro e ONLUS ecc.) o riconosciute a fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da virus Covid-19;

Sono state gestite e riconosciute 17 esenzioni per l’anno 2020 e 28 per l’anno 2021 dal Canone per l’occupazione di suolo pubblico a favore dei pubblici esercizi che hanno dovuto temporaneamente porre in opera all’esterno strutture amovibili funzionali all’attività, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19;

Nel corso dell’anno 2020 è stata deliberata dal Comune l’esenzione, per i mesi di marzo, aprile e maggio, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) a beneficio di bar, ristoranti, pubblici esercizi, attività commerciali in genere e degli operatori del mercato settimanale.

E’ stata inserita nel Regolamento dell’Imposta municipale propria (IMU) una norma specifica per supportare i cittadini, posticipando al 31 luglio 2020 la possibilità di pagare la rata di competenza senza sanzioni, colmando una lacuna del Decreto “Rilancio”.

Nel 2020 sono state inserite diverse disposizioni transitorie nel nuovo Regolamento TARI al fine di posticipare ripetutamente il pagamento delle due rate della Tassa rifiuti, stabilendole infine rispettivamente al 30/11/2020 e 1/03/2021.

A decorrere dall’anno d’imposta 2021, al fine di dare un primo segnale di riduzione dell’imposizione tributaria, con D.C.C. n. 10/2021 è stata abbassata dall’1,06% all’1,05% l’aliquota ordinaria IMU e dall’0,76% all’0,75% l’aliquota da applicare ai comodati gratuiti ai parenti di primo grado.

A seguito del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle gravi conseguenze di tipo economico-occupazionale da essa generate alle attività commerciali, è stata inoltre abbassata l’aliquota IMU dall’1,06% allo 0,86%, agli immobili ad uso commerciale di categoria C/1, C/3 e C/5, utilizzati direttamente dal proprietario o concessi dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che negli stessi il comodatario eserciti la propria attività lavorativa o dati in locazione con contratto registrato per l’esercizio di attività commerciali per le quali il soggetto passivo dimostri di aver applicato a favore del locatario una riduzione del canone annuo di locazione di almeno il 10% rispetto al canone precedentemente in essere. Si stima che tali decisioni hanno comportato una riduzione del gettito quantificabile in circa 85.000 euro.

Recupero evasione

Per il recupero dell’evasione e delle partite arretrate IMU (Imposta municipale propria), sono stati incassati € 686.510 nel 2019, € 549.363 nel 2020 e € 541.063 nel 2021 per un totale di risorse recuperate nel triennio di circa € 1.777.000, a fronte di 1.691 avvisi di accertamento notificati e 177 ingiunzioni fiscali emesse.

Per il recupero dell’evasione e delle partite arretrate relative alla Tassa rifiuti, nel triennio 2019 – 2021 sono stati accertati contabilmente € 94.964 di cui € 81.975 già incassati, a fronte di 101 avvisi di accertamento per omesse/infedeli dichiarazioni notificati e 290 definizioni agevolate.

A fronte degli omessi/parziali pagamenti della Tassa rifiuti, nel triennio 2019-2021 sono stati emessi n. 1.555 avvisi di accertamento.

Per il recupero dell’evasione e delle partite arretrate relative alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili), nel triennio 2019 -2021 sono stati incassati circa € 19.000.

Negli anni 2019 e 2020, l’attività di contrasto all’abusivismo delle occupazioni del suolo pubblico ha consentito, unitamente a quella di recupero delle somme dovute e non pagate (n. 120 avvisi per omesso/tardivo pagamento), di notificare accertamenti per un importo totale di € 97.114.

Altre attività

A seguito dell’abolizione dell’Imposta unica comunale (IUC), con decorrenza 1/01/2020 sono stati approvati due nuovi Regolamenti necessari per disciplinare la Tassa sui rifiuti (D.C.C. n. 14 del 7/04/2020) e l’IMU (D.C.C. n. 23 del 4/06/2020).

Negli anni 2020 e 2021 si è provveduto a recepire le rilevanti novità imposte da ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) nella predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti e nella determinazione delle conseguenti tariffe TARI.

Tale risultato è stato raggiunto provvedendo già a recuperare tutti i conguagli previsti dal nuovo “MTR – Metodo tariffario rifiuti” introdotto dalla Delibera n. 443/2019. Al fine di mantenere sostanzialmente invariate le tariffe, si è provveduto a non considerare le voci di costo aggiuntive consentite da ARERA per mitigare gli effetti dell’emergenza da COVID-19.

Con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 18/02/2021 è stato introdotto il nuovo “Canone unico patrimoniale (CUP) per l’occupazione del suolo pubblico e l’esposizione pubblicitaria” in sostituzione di COSAP, Imposta di pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 18/02/2021 è stato introdotto il nuovo Canone mercatale per l’occupazione del suolo pubblico dei banchi del mercato, in sostituzione di COSAP e Tassa rifiuti giornaliera (TARIG).

A seguito della necessità di chiudere gli sportelli di ricevimento al pubblico a causa della pandemia, si è provveduto a potenziare la fornitura e i servizi di assistenza ai contribuenti in modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

E’ stato ad es. fornito supporto ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta nel pagamento dei tributi mediante consegna o invio via e-mail dei modelli di pagamento F24 pre-compilati.

In data 5/11/2019 è stato stipulato l’atto che ha consentito al Comune di acquisire l’ultima porzione di terreno in Valle della Né, necessaria per la successiva realizzazione dell’Ecocentro comunale.

In data 21/07/2021 è stato stipulato il rogito notarile per l’acquisizione a titolo gratuito delle opere pubbliche in Via Liceti derivanti dagli obblighi convenzionali del Settore “E” del PUC (posti auto e moto pubblici, box interno in dotazione al Settore Manutenzione, nuovo raccordo stradale tra la Via Biagio Assereto e la Via Liceti ecc.).

In data 29/12/2021 è stato stipulato il rogito notarile per l’acquisto del compendio immobiliare del campo di calcio sito in Località San Rocco.

In data 14/12/2021 è stato stipulato il rogito notarile per una permuta a titolo gratuito di relitti stradali siti in Cornice Golfo Paradiso al fine di regolarizzare catastalmente il primo tratto di strada limitrofo alla Piazzetta di Megli