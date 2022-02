Processo Morandi, l'avvocato di un imputato rimane intrappolato nei cantieri autostradali: udienza sospesa - Genova 24

Genova. Udienza preliminare per il crollo del Morandi cominciata e subito sospesa stamattina a Genova perché uno dei legali degli 59 imputati, che proprio in questi giorni stanno discutendo le tesi difensive in vista del rinvio a giudizio, non è riuscito ad arrivare in tempo a causa dei cantieri in autostrada.

Si tratta di un’avvocatessa che sostituiva il difensore di Antonio Brencich, l’ingegnere ex membro della commissione ispettiva del Mit sull’infrastruttura crollata, che si era dimesso a pochi giorni dal crollo del viadotto. Il difensore è arrivata a Genova circa 30 minuti dopo l’inizio del processo, scusandosi e spiegando di essere partita da Pisa alle 6 ma di essere rimasta intrappolata nei cantieri della A12.

L’udienza è poi ripresa regolarmente. Uno strano destino che farebbe sorridere se non fosse che il processo, oggi in fase di udienza preliminare deve accertare la responsabilità degli imputati per la morte di 43 persone. E che dopo quelle morti, altre inchieste (sui viadotti, sulle gallerie e sulle barriere fonoassorbenti) hanno fra le conseguenze i disagi pesantissimi e ormai passano quasi sotto silenzio, che oggi genovese o ligure che si mette in viaggio deve affrontare ogni giorno.