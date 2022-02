Prima Categoria: mister Odescalchi commenta la sconfitta del Pra' contro lo Speranza - Genova 24

Il Pra’ FC perde la partita contro lo Speranza tra le mura amiche e contatto con la zona play off nel girone “b” di Prima Categoria. La squadra ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco offensiva, mentre non è apparsa altrettanto efficace in fase difensiva. Dopo appena due minuti, una disattenzione fatale ha consentito agli ospiti di passare in vantaggio. Sul finire del primo tempo, un parapiglia in mezzo al campo ha spinto l’arbitro a espellere un giocatore per squadra. Nella ripresa, lo Speranza a raddoppiato e il Pra’ ha perso Marchelli per doppio giallo. Con l’uomo in meno e sotto di due reti, la formazioni di Odescalchi ha dimostrato carattere, conquistando un rigore e mettendolo a segno grazie a Gatti. L’assalto finale per provare a trovare il 2 a 2 non ha però sortito gli effetti sperati.

Così mister Odescalchi a fine gara: “E’ mancata l’attenzione, non abbiamo approcciato la gara nella maniera corretta. La partita si è messa subito in salita, altrimenti avremmo condotto una partita diversa. La voglia di recuperare ci ha esposto alle loro ripartenze. Alla lunga l’abbiamo pagata. Siamo rimasti in nove ed è diventato tutto più difficile. Ci sono stati troppo gialli. Sul rigore, credo ci fosse l’espulsione per il difensore dello Speranza. Non è detto che ci saremmo riusciti, ma non mi sarebbe dispiaciuto giocare gli ultimi minuti in nove contro nove”.

Sulla piccola bagarre che ha portato alle espulsioni del primo tempo, l’allenatore afferma: “Vero, si sarebbe potuto archiviare il tutto con due ammonizioni. Ma in campo bisogna stare calmi e mai reagire”.