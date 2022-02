Prima Categoria, Città di Cogoleto contro Vadese: la webcronaca - Genova 24

Cogoleto. La quinta giornata di ritorno del girone B di Prima Categoria vede in programma quattro partite in mattinata e due nel pomeriggio. Ad aprire le danze è l’incontro tra Città di Cogoleto e Vadese: fischio d’inizio alle ore 10,30.

I padroni di casa sono reduci da otto sconfitte consecutive ed occupano la penultima posizione in classifica con 4 punti, uno dei quali ottenuto proprio contro gli azzurrogranata all’andata, quando finì 1 a 1. I vadesi, che hanno perso gli ultimi due incontri, occupano la sesta posizione con 24 punti e ambiscono ad entrare nei playoff.

La cronaca.

Città di Cogoleto – Vadese 0-0 (p.t. 0-0)

Il Città di Cogoleto, con gli uomini contati, si presenta con Perata, Santoro, Rampanti, Socchia, Cogliano, Grandoni, Grezzi, Iadanza, Rebagliati, Cozzi, Maragliano.

In panchina: Menoni, Mannari, Siri.

Mister Tony Saltarelli, oggi in tribuna perché squalificato, schiera la Vadese con Cavalleri, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Leskay, Uruci, Raffa, Piu, Salis, Tona.

A disposizione: Tregambe, Appice, Amato, Brando, Brondo, Provato.

Arbitra Francesco Isnardi della sezione di Albenga.

Si comincia alle 10,35.

Cogoleto schierato col 4-3-1-2 con Cozzi dietro ai due attaccanti Grezzi e Rebagliati, che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso.

Al 3° corner per la Vadese. Lo batte Salis ad uscire, la difesa locale respinge, riprende Suetta che la rimette in mezza, blocca Perata.

Al 5° angolo per gli ospiti. Il gioco resta fermo per un minuto per le cure a Grandoni, rimasto a terra, poi si riprende. Salis mette in area, c’è una deviazione di Raffa, sul fondo.

Al 7° imbucata di Grezzi per Rebagliati, che viene fermato in fuorigioco.

All’11° Città di Cogoleto pericoloso: ennesimo assist di Grezzi per un Rebagliati, ma Cavalleri lo anticipa di un soffio e sventa.

Al 12° punizione per la Vadese nei pressi della bandierina. Calciata direttamente in porta, Grandoni devia in angolo. Salis lo calcia sotto porta, Perata respinge coi pugni.

Al 17° quarto corner per gli azzurrogranata. Sempre affidato a Salis che passa a Crocilla, palla dentro, Grandoni respinge, conclusione di Raffa parata da Perata.

Al 18° azione prolungata del Cogoleto, Maragliano arriva al tiro ma calcia alto.

Al 20° Crocilla sulla destra sterza verso il centro e lascia partire un sinistro che Perata devia in angolo. Palla in area, Maragliano spazza.

Al 21° settimo corner per gli ospiti. Perata in due tempi blocca.

La sfortuna si accanisce sul Cogoleto: Rebagliati è costretto ad uscire al 22° per un infortunio; al suo posto entra Menoni.

Al 24° ennesima incursione di Crocilla sulla fascia che conquista ancora un corner. Colpisce di testa Suetta, ma non impatta bene.

Al 28° nella Vadese esce Scimeni; al suo posto Appice.

Al 31° ammonito Santoro per gioco scorretto.

Il Cogoleto riesce ad alzare un po’ il baricentro dopo aver subito a lungo il gioco della Vadese e negli ultimi minuti riesce a farsi avanti, provano anche un paio di conclusioni che però non impensieriscono il portiere.