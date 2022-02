Prima Categoria "B": Sampierdarenese ferma, Campese e Sanci okay, disastro Città di Cogoleto - Genova 24

Il Savona si mangia in un sol boccone il Città di Cogoleto, giunto a Voze ai minimi termini e con mister Travi inserito tra i giocatori, come accaduto in molte altre occasioni. Un netto 6 a 0 che consente ai biancoblù di staccare di tre lunghezze e mettere pressione alla Sampierdarenese, costretta a non scendere in campo visto che la partita con la Letimbro è stata rinviata a causa di giocatori positivi al virus tra le fila dei gialloblù.

Scatto importante in chiave play off per lo Speranza. La squadra di Davide Girgenti ha superato 2 a 1 il Prà FC. Si tratta della seconda vittoria in terra genovese, dopo quella con la Vecchiaudace, in altrettanti incontri per i rossoverdi. Un segnale importante per il campionato, da parte di una squadra giovane ma con un’identità di gioco ben precisa. Le due reti sono state messe a segno dal classe 1999 Crocetta.

In undici, in dieci, in nove e infine in otto. Un bollettino di guerra per la Vadese nel match contro il Quiliano&Valleggia. Nonostante i tre espulsi, i ragazzi di Tony Saltarelli hanno avuto la meglio sugli avversari grazie alla rete segnata nel primo tempo da Piu. Quarto successo consecutivo per gli azzurrogranata, che si portano così ad appena due lunghezze dalla zona play off.

Nei due derby genovesi giocati oggi, si impongono le squadre che provano più concretamente a inserirsi nella lotta per il vertice. Il San Cipriano ha superato 3 a 1 la Vecchiaudace Campomorone. Reti di Rosasco, Di Molfetta e Vicini. Goal della bandiera dei padroni di casa siglato da Rondoni. 5 a 0 della Campese ai danni della Pro Pontedecimo. Una tripletta di Criscuolo, condita dai goal di Bardi e Ardinghi, ha permesso alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica.

La classifica dopo tredici giornate: Savona 31; Sampierdarenese 28; San Cipriano 27; Campese 24; Speranza 23; Vadese 21; Quiliano&Valleggia 19; Prà FC 18; Pro Pontedecimo 14; Letimbro 13; Vecchiaudace 12; Città di Cogoleto 4; Fegino 0.

Sampierdarenese, Letimbro e Fegino hanno giocato una partita in meno