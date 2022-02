Poste, riapre l'ufficio posta di via Termpi a Sant'Eusebio - Genova 24

Genova. Riapre oggi nella nuova sede di Via Terpi 4 l’Ufficio Postale di Genova 70, un ufficio postale di ultima generazione che offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione con maggior confort e sicurezza.

L’Ufficio Postale finora ospitato nella vicina sede di Via Terpi, 60 si presenta con una sala al pubblico più ampia e confortevole, in grado di poter accogliere un numero più elevato di persone, nel rispetto dei limiti imposti dal distanziamento sociali in materia di disposizioni anticovid-19.

La nuova sede è dotata di 2 sportelli polifunzionali, dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali oltre che di una spaziosa sala consulenza, per una maggior privacy della clientela, che potrà essere così servita con rapidità e, al contempo, accurata attenzione specialistica.