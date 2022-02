Porto, il Piemonte chiede a Roma l'estensione della zona logistica semplificata di Genova - Genova 24

Genova. “I corridoi sono la nervatura fondamentale della rete di trasporti delle persone e delle merci dell’Unione Europea e rappresentano un motore di sviluppo economico fondamentale per il nord-ovest e l’intero paese. Accogliamo pertanto con favore il passo in avanti compiuto da Regione Piemonte, con l’approvazione di giunta che richiede al governo l’aggregazione di ulteriori comuni alla zona logistica semplificata ‘Porto e Retroporto di Genova’ “.

È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, in merito alla richiesta avanzata da Regione Piemonte, in attuazione alla Legge 156/2021, di estendere, oltre l’alessandrino, l’area di regimi autorizzativi burocratici semplificati e di potenziali agevolazioni fiscali riconosciuti dalla zona logistica semplificata ‘Porto e Retroporto di Genova’, istituita da decreto Genova.

Il dossier ora sarà trasmesso al Ministero per il Sud e la Coesione per la valutazione di coerenza. “Ricordo che, Regione Liguria ha depositato il piano strategico a luglio del 2021, ma il ministero non ha ancora sciolto la riserva, nominando il commissario straordinario – sottolinea l’assessore Benveduti – L’augurio è che questo nuovo tassello, che riguarda il sistema dei retroporti piemontesi, completi gli elementi a disposizione del governo per concludere la sua istruttoria e dare finalmente piena operatività alla zona logistica semplificata. Lo sviluppo delle imprese, dell’occupazione e del sistema logistico portuale del nord-ovest non può più attendere”.