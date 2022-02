Porto, fermato passeggero con 51mila euro di valuta non dichiarata nelle tasche - Genova 24

Genova. Nel corso delle operazioni di controllo fatte sui passeggeri in uscita dall’Unione Europea dall’Ufficio delle Dogane di Genova e dai militari della Guardia di Finanza ieri in porto è stato fermato un passeggero diretto in Tunisia che avrebbe avuto 51mila euro non dichiarati.

Secondo quanto riportato da una note stampa delle agenzia delle dogane genovese l’uomo avrebbe provato a imbarcarsi con la somma raccolta in un borsello e nelle tasche. Come è assicurata la libera circolazione di denaro fino a 10mila euro di importo. Oltre questa soglia è necessario presentare una dichiarazione di valuta presso l’ufficio doganale di entrata o di uscita dal territorio dell’Unione Europea.

In conseguenza a ciò, gli agenti hanno proceduto al sequestro di 21 mila euro per violazione della normativa, a cui poi seguiranno accertamenti ed eventuali multe.