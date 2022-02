Porto di Pra', frode sull'origine della merce: sanzionate 7 tonnellate di garze mediche cinesi - Genova 24

Genova. Nuovo intervento nel porto di Genova a tutela del Made in Italy: la recente importazione da Shanghai, da parte di un’azienda del nord Italia, di 7 tonnellate di garze, utilizzate per la disinfezione delle ferite, è stata oggetto di un’attenta verifica da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

L’Adm infatti, in una nota diffusa spiega che la merce, caricata in un container sbarcato nel terminal portuale di Pra’, riportava diciture fuorvianti che indicavano il solo indirizzo dell’azienda destinataria italiana, senza alcun riferimento alla produzione del bene in territorio cinese.

Il marchio della società italiana era, inoltre, affiancato dal tipico logo di colore nero riproducente l’immagine stilizzata di una fabbrica che, secondo gli standard ISO per i dispositivi medici, ha il significato di “fabbricante”. I prodotti, oltre a essere destinati ad aziende ospedaliere, erano singolarmente acquistabili anche online.

Configurandosi la violazione amministrativa della cosiddetta “fallace indicazione di origine”, ADM ha notificato all’importatore una sanzione che va da un minimo di 10mila a un massimo di 250mila mila euro. Ora il trasgressore, prima di commercializzare la merce ritenuta irregolare, dovrà, obbligatoriamente, apporre sulle confezioni un’etichettatura aggiuntiva riportante l’indicazione “Made in China”.