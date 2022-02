Ponte Morandi, gli avvocati degli imputati pronti a ricorrere al Cedu: "Violati i diritti delle difese" - Genova 24

Genova. Michele Donferri Mitelli, ex direttore della manutenzioni di Aspi “non era una persona impegnata a far soldi e a non fare le manutenzioni come è stato tratteggiato dal pubblico ministero ma un funzionario impegnato nell’efficienza, nella rispondenza delle verifiche alla reale situazione dei manufatti e quindi impegnato a fare il proprio dovere”. Così lo ha descritto in aula, nel corso dell’udienza preliminare per il crollo del viadotto Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) il suo avvocato Luca Sirotti nelle conclusioni in vista del rinvio a giudizio chiesto dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno per tutti e 59 gli imputati.

“Peraltro è stato lui a portare sul tavolo del ministero l’approvazione del progetto di retrofitting” ha ricordato l’avvocato secondo il quale nessuno degli imputati sarebbe stato consapevole di “quella che era la situazione così drammatica che ha portato al crollo” anche perché “cosa sarebbe cambiato tra il far fare il progetto di retrofitting con le gare pubbliche e farlo 7-8 mesi prima con somma urgenza se si fosse saputo del rischio imminente?” ha detto l’avvocato. I difensori dei 59 imputati, attraverso le parole dell’avvocato Filippo Dinacci, difensore dell’ex numero 3 di Autostrade Paolo Berti, hanno riproposto ancora stamani la presunta violazione del diritto di difesa annunciando che dopo il processo sono pronti a ricorrere alla Cedu.

Tra le questioni contestate l’impossibilità da parte dei difensori di esaminare una parte degli atti consegnati dal Procura su supporto informatico ma illeggibili se non attraverso uno speciale software non a disposizione degli avvocati difensori. L’obiettivo ultimo sarebbe quello di poter far annullare, una volta concluso, l’intero processo.