Polizia sempre più 'celere': poliziotti 'runner' corrono e prendono due spacciatori - Genova 24

Genova. Nell’ambito dell’attività di lotta allo spaccio, nella giornata di ieri la polizia – in due operazioni distinte – ha inseguito, bloccato e denunciato prima un uomo 43 anni e poi un ragazzo 18 anni, fermati rispettivamente in Via Jori e vico Largo.

Secondo quanto comunicato dalla polizia in una nota, nel primo caso gli agenti hanno visto il 43enne fermo con fare sospetto in vico Largo e quando si sono avvicinati per controllarlo è fuggito via. L’inseguimento ha toccato il cuore dei vicoli da via Prè passando per Piazza del Metelino per poi concludersi in piazza Inferiore del Roso dove l’uomo, ormai sfiancato dalla corsa, viene raggiunto da altri agenti in divisa. Il 43enne, durante la corsa sarebbe riuscito a lanciare a terra 10 barrette di cannabis.

Nel secondo caso, la corsa ha inizio quando gli agenti decidono di controllare un giovane di 18 anni fermo alla fermata del bus di via Jori. Il ragazzo alla vista delle divise sarebbe scappato a tutta velocità verso via Canepari. Gli agenti lo hanno però inseguito sino in piazza Torbella dove sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Il giovane è stato trovato in possesso di cannabis e 160 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di trovare presso l’abitazione del 18enne un’agenda con su scritto nomi e cifre di presunti acquirenti e svariato materiale da confezionamento.