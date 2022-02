Polizia Locale, tre anni del Nucleo Reati Predatori: denunciati 624 furti ma fatte anche 2231 multe in strada - Genova 24

Genova. Sono passati quasi tre anni dalla istituzione del Nucleo Reati Predatori, uno speciale reparto della polizia locale genovese dedicato alla sicurezza di prossimità: agenti in borghese che monitorano le principali vie commerciali del centro cittadino in modo da prevenire e reprimere in particolare i reati di tipo predatorio, come furti, rapine e truffe, ma anche ponendo attenzione alle altre attività illecite tra cui il contrasto al consumo e cessione di sostanze stupefacenti e la violazione dei regolamenti comunali volti a tutelare il decoro e la civile convivenza.

Il nucleo è stato attivato nel maggio del 2019, su volontà dell’attuale amministrazione comunale, e prevede, quotidianamente, la copertura del servizio con alcune pattuglie per turno formate da operatori che hanno sviluppato una particolare conoscenza del tessuto urbano e delle caratteristiche dei soggetti più dediti a determinati reati, circostanza determinante ai fini delle successive indagini sviluppate anche mediante l’utilizzo della videosorveglianza, che hanno portato all’individuazione e successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria di numerose persone inizialmente ignote.

Nel report diffuso dall’ufficio stampa della polizia locale i numeri sono molti, con il bilancio di quanto fatto in questi mesi: dal maggio 2019 al dicembre 2021, l’attività del personale del Nucleo ha portato alla denuncia di 624 persone ed a 75 arresti, tutti convalidati con applicazione di misure cautelari. Nel solo anno 2021, gli interventi hanno portato al recupero ed alla restituzione agli aventi diritto di circa 40mila euro di merce rubata.

Ma non solo. Gli uomini in borghese della locale hanno inoltre elevato 4.868 sanzioni, tra cui 2231 per violazioni al Codice della Strada; 1699 per illeciti di polizia urbana come abbandono di rifiuti su suolo pubblico o bivacco sui gradini di luoghi di culto o di particolare importanza, 352 per violazione normativa anti-Covid19; 254 per reati depenalizzati (esempio: atti contrari alla pubblica decenza); 145 per conduzione cani senza guinzaglio o mancata raccolta delle deiezioni;

67 per illeciti legati ad attività commerciale (esempio: attività svolta in area interdetta dal Comune); 37 per violazione di leggi varie (esempio: somministrazione di alcol ai minori); 35 per mancato rispetto di prescrizioni quali il divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti ed ingombranti nei cestini portarifiuti; 33 per violazioni al Testo Unico sull’Ambiente; 10 per violazioni al Tulps, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 4 sanzioni sono state elevate ad acconciatori e 1 ad estetisti per violazioni quali attività svolta in forma ambulante o per mancato rispetto degli orari di apertura.

Secondo quanto divulgato dalla nota stampa della polizia locale, questo servizio avrebbe ottenuto un riscontro positivo presso gli esercenti, con un gradimento emerso da una questionario compilato da 30 esercenti

Il servizio di contrasto ai reati predatori svolto dal Corpo di Polizia Locale ha ottenuto un riscontro più che positivo presso gli esercizi commerciali del centro città. È quanto emerge dai risultati del questionario che la polizia locale ha distribuito ad alcuni negozi del centro storico per valutare il lavoro svolto dal Nucleo Reati Predatori: nella scala da 1 a 10, il giudizio sull’utilità del servizio ha ottenuto una media di 9,7.

“L’esito del questionario è motivo di grande soddisfazione – sottolinea Giorgio Viale, assessore alla Polizia Locale -. I negozianti intervistati hanno evidenziato l’utilità del servizio svolto dal Nucleo Reati Predatori, attività che ha ottenuto il plauso anche da parte della Procura della Repubblica. Alcune delle risposte hanno sottolineato il rapporto di fiducia che si è venuto a instaurare tra agenti ed esercenti, un aspetto che ritengo particolarmente importante e dimostra l’impegno costante del Corpo di Polizia Locale a tutela della cittadinanza e delle attività commerciali che operano sul territorio”.

“Sono lieto che il servizio risulti utile ed efficace – aggiunge Gianluca Giurato, comandante della Polizia Locale – La scelta di intensificare le attività di polizia di prossimità è stata presa per tutelare non solo il tessuto commerciale da episodi di microcriminalità, ma anche la clientela, che in questa maniera può effettuare i propri acquisti serenamente, senza preoccuparsi di incappare in situazioni spiacevoli. Ringrazio pertanto il personale del Nucleo: da quando il servizio è stato istituito, nel 2019, ha saputo interpretare al meglio le esigenze fino a diventare punto di riferimento per il tessuto commerciale e per i cittadini in tema di sicurezza e supporto”.