Pnrr, il Comune di Genova cerca architetti, ingegneri e restauratori: ecco come candidarsi - Genova 24

Genova. Ingegneri, architetti ma anche restauratori. Il Comune di Genova ha indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato, collegate ai lavori previsti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’avviso di selezione pubblica è suddiviso in cinque graduatorie:

1. Architetto con incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

2. Restauratore

3. Ingegnere a supporto del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

4. Ingegnere con incarico di D.O. strutture/Csp/Cse

5. Ingegnere con incarico di D.O. impianti/Csp/Cse

I contratti sono per la maggior parte a tempo pieno, alcuni a tempo parziale. La durata massima dei contratti corrisponde alla scadenza della gestione dei fondi, vale a dire il 31 dicembre 2026.

Le candidature devono essere presentate entro la mezzanotte di mercoledì 23 febbraio.

Qui è possibile scaricare il bando di selezione con i dettagli.