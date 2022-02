Piano territoriale, Ugolini (M5s): "Nostri emendamenti respinti, e Scajola dice di saper ascoltare" - Genova 24

Genova. “La stampa locale oggi riporta queste parole: “abbiamo recepito molti emendamenti dell’opposizione e in Aula siamo pronti ad accoglierne altri”. Così ha dichiarato l’assessore competente Scajola. Peccato che le sue parole siano state puntualmente smentite dai fatti: la Giunta infatti ha respinto tutti gli emendamenti fin qui proposti. O forse Scajola si è confuso e per opposizione intendeva la Lega, che anche oggi tace nonostante in Aula non ci sia Toti benché l’Agenda di ieri lo desse in Consiglio”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, che poi aggiunge: “Abbiamo tentato di migliorare un testo che la Liguria aspetta da 10 anni, ma l’attesa è stata vana perché quello che oggi è stato votato in Aula è un piano debole e miope con l’aggravante di considerare l’ambiente come vincolo anziché opportunità di sviluppo. Come al solito”.

“L’assessore competente, oltre ad ascoltare il Cal e l’Anci, forse farebbe bene ad accogliere anche le osservazioni delle associazioni ambientaliste, dell’Istituto nazionale di urbanistica e del Ministero della Cultura. Giova ricordare che il Ministero ha sollevato vari profili di incostituzionalità della legge regionale in questione, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e al Codice dei beni culturali”.