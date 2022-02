Piano territoriale regionale, approvate quattro proposte della Lista Sansa - Genova 24

Genova. Nel nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato oggi in Consiglio, sono stati approvati tutti gli ordini del giorno presentati dalla Lista Sansa, con prima firmataria la consigliera Selena Candia. “Abbiamo presentato 4 odg per dare al Piano una svolta pratica e di prospettiva – spiega Candia -. Purtroppo l’impostazione data dalla Giunta Toti è stata miope e poco coraggiosa. Si è persa un’occasione importante per dotare la Regione di uno strumento all’avanguardia, che potesse traguardare, e anticipare, le sfide dei prossimi 20 anni”.

Tra i quattro ordini del giorno presentati dalla Lista Sansa e approvati nella votazione finale, la proposta di riutilizzare il patrimonio immobiliare sfitto, creando una connessione tra la Regione, i proprietari di case sfitte e le persone in cerca di un alloggio. “Solo la città di Genova negli ultimi vent’anni ha perso quasi 80 mila abitanti, lasciando 30 mila appartamenti vuoti. Al tempo stesso, sempre a Genova, nel 2019 la Caritas ha segnalato come su 4 mila richieste di case popolari solo cento fossero state concesse – spiega la consigliera regionale -. Partendo da questi dati abbiamo proposto alla Regione di muoversi anche attraverso degli accordi con i proprietari privati per trovare soluzioni in grado di rimettere in circolo il patrimonio immobiliare inutilizzato. Facendo ad esempio come la Regione Emilia Romagna, che ha da poco stanziato 7 milioni di euro per aiutare a pagare gli affitti negli immobili sfitti dei privati, o come il Comune di Modena, che si è fatto garante per il pagamento dell’affitto in immobili privati sfitti”.

Gli altri ordini del giorno approvati prevedono di facilitare la nascita di contratti di fiume (accordi tra le comunità locali che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente) come da anni associazioni e comitati stanno provando a fare per l’Entella; le “infrastrutture verdi”, ovvero l’inserimento di piante e alberi lungo le nuove opere di mobilità sostenibile e privata per ridurre l’inquinamento, il rumore e creare nuovi corridoi per la biodiversità; e una nuova classificazione dell’entroterra sulla base di quanto fatto dalla Strategia per per le aree interne, ovvero una mappatura scientifica dei piccoli Comuni sulla base delle distanze dai servizi essenziali (mobilità, istruzione e sanità).

Il Piano Territoriale Regionale, approvato nella seduta odierna di Consiglio, ha invece respinto quasi tutti gli emendamenti presentati dalla Lista Sansa. L’unico emendamento approvato riguarda la richiesta di aggiornamento degli interventi contenuti nel PTR sulla base di quanto stabilito nel PNRR.

” Avevamo presentato emendamenti ambiziosi, che avrebbero fatto diventare la Liguria un’avanguardia nella sfida per coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo economico – commenta Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima Lista -. L’ambiente umano e naturale è il cardine della nostra proposta politica. La proposta della Giunta Toti, invece, continua a vedere l’ambiente di tutti come un qualcosa da sacrificare per assecondare gli interessi di pochi”.

In particolare, tra gli emendamenti della Lista Sansa, è stato bocciato quello che prevedeva l’inserimento del consumo suolo zero nei primi 300 metri dalla costa e del saldo zero (costruire volumi nuovi, demolendo e impermeabilizzando uguali volumi vecchi) per le aree oltre i 300 metri di distanza dal mare. “La Liguria è la prima Regione d’Italia per consumo di suolo a 300 metri dalla battigia, il 48,2% è cementificato – sottolinea Selena Candia -. Tra i 300 metri e 1 km dalla costa siamo la terza Regione per consumo di suolo”. “Entro il 2050 – aggiunge Candia – la direttiva europea ha fissato l’obiettivo del saldo zero di suolo, quindi oggi abbiamo perso un’occasione per iniziare a raccogliere una sfida che nei prossimi anni dovremo comunque affrontare”.

Ancora prima della votazione finale, in Commissione, è stato bocciato l’emendamento sul proliferare incontrollato di nuovi porticcioli. Nonostante la Liguria sia la seconda Regione d’Italia per numero di approdi in proporzione ai km di costa, nel nuovo Piano Territoriale Regionale non ci sarà alcuna limitazione alla costruzione di nuovi porticcioli.

Bocciato anche l’emendamento all’articolo 10 sul limite di destinazione d’uso per manufatti agricoli, per evitare il proliferare di nuovi “casi Vesima”, in riferimento al progetto edilizio sulla collina del ponente genovese.

Nella votazione finale è stato respinto anche l’emendamento sulla richiesta di adeguamento degli standard per la mobilità dolce (ciclabile e pedonale). Anche in questo caso la proposta è nata da un’analisi dei numeri: ogni cittadino dovrebbe avere a disposizione 1 m2 di area pedonale. Il valore è rispettato ad esempio a Firenze, si avvicinano allo stesso valore Milano e Torino, mentre Genova resta lontanissima con 0,07 m2 di area pedonale per ogni abitante.