Piaggio Aero, incontro in Prefettura. La Fiom: "Lo stabilimento di Genova resti centrale" - Genova 24

Genova. Incontro stamani tra il prefetto di Genova Renato Franceschelli e i sindacati sulla situazione di incertezza che investe lo stabilimento Piaggio Aero di Genova.

“Abbiamo ribadito al Prefetto l’urgenza di definire il futuro di Piaggio – spiega Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Cgil Genova “è necessario che nel futuro del Gruppo resti la centralità del sito produttivo genovese, venga salvaguardata l’occupazione e si investa nella produzione per rilanciare e consolidare l’azienda”. Al centro dell’incontro la preoccupazione espressa dal sindacato sui tempi di definizione di una vertenza che si sta trascinando da tempo e che coinvolge nel solo sito genovese circa 200 dipendenti.

Sull’incontro di stamani interviene anche il segretario della Uilm Genova Antonio Apa: “Abbiamo evidenziato che è necessario scongiurare la dispersione del patrimonio tecnologico industriale, importante per il sistema paese e per il territorio, e contestualmente sostenere i carichi di lavoro il mantenimento della professionalità che sanno esprimere i lavoratori di Piaggio. Occorre una proposta economica che rispetti il valore dell’azienda e un progetto industriale fattibile che contenga la salvaguardia occupazionale e la coesione aziendale”.

“Abbiamo sottolineato le nostre preoccupazioni: oggi c’è una calma apparente su Piaggio Aero perché l’azienda sta bene, ci sono commesse e una prospettiva a medio termine con commesse soprattutto pubbliche. Ma ci aspettiamo velocemente dal MISE chiarezza e certezze: ci sono ancora punti interrogativi come il Drone P1HH che manca ancora all’appello. C’è un soggetto interessato all’acquisto, ma vogliamo capire anche le reali intenzioni sul piano industriale visto che l’occupazione e la centralità dei siti di Genova e Villanova d’Albenga non devono essere messi in discussione”, spiegano il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale della Fim Cisl Liguria Fabio Carbonaro.