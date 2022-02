Peste suina, salgono a 19 i casi in Liguria: trovata una carcassa infetta a Campomorone - Genova 24

Liguria. Sono 19 i casi di peste suina riscontrati sul territorio ligure. Lo rende noto l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il dato fa riferimento all’11 febbraio.

In tutto i positivi sono 36, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 19 per ritrovamenti in Liguria, 17 in Piemonte.

La nuova positività è stata rilevata nel territorio del comune di Campomorone, in provincia di Genova. È il primo ritrovamento positivo alla peste suina africana riscontrato a Campomorone, che si trova sempre all’interno dell’area infetta.

In Liguria capi infetti sono stati individuati tutti in provincia di Genova e in particolare a: Campo Ligure (3), Campomorone (1), Genova (1), Isola del Cantone (4), Mignanego (4), Ronco Scrivia (2), Rossiglione (4)