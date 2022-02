Peste suina, per il sesto giorno consecutivo nessun nuovo caso. Restano 39 le carcasse infette trovate - Genova 24

Genova. Per il sesto giorno consecutivo non è stato riscontrato nessuno nuovo caso di peste suina africana tra la fauna selvatica degli ungulati di Liguria e Piemonte. Questa la ‘buona notizia’ che arriva dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale interregionale che in queste settimane sta portando avanti il monitoraggio nella zona considerata di infezione.

Restano quindi 39 i casi accertati di contagi, con solo un esemplare trovato all’interno del territorio del Comune di Genova, vale a dire quella carcassa ritrovata il mese scorso dai tecnici di Autostrade per l’Italia nei pressi dello svincolo di Genova Est, alle spalle della città. Di questi 19 sono stati trovati nel versante ligure.

Come si ricava dalla cartina allegata al comunicato stampa dell’Izs, praticamente tutte le carcasse risultate poi infette sono state trovate all’interno dei confini tracciati dalle due autostrade che corrono verso nord, vale a dire l’A7 e la A26, tranne per due casi, tutte e due in territorio piemontese. Una notizia buona a metà, quindi, visto che si sperava che le due infrastrutture potessero fare da argine al propagarsi della peste suina.

Nei prossimi giorni dovrebbe terminare la fase di ‘ricognizione’ dei focolaio, per poi passare alla a quella successiva, con una eventuale ridefinizione della zona rossa e una possibile, quanto auspicata, rimodulazione dei divieti. Secondo le prime ipotesi si potrebbe arrivare a costruire una sorta di mega recinto di decine di chilometri all’interno dei boschi considerati a rischio per evitare nuove propagazioni del virus.