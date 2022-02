Peste suina, l'assessore Piana: "Avanzerò oggi la proposta di restringimento della zona rossa" - Genova 24

Genova. “Oggi stesso avanzerò la proposta di un ridimensionamento e restringimento della zona rossa, in base a tutta una serie di monitoraggi che sono stati effettuati in queste settimane”, a dirlo il vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria, Alessandro Piana, nel giorno in cui si riunisce nuovamente il team di esperti europei che si sta occupando della gestione e monitoraggio della diffusione della peste suina africana tra Liguria e Piemonte.

Infatti, come già anticipato nei giorni scorsi, si sta lavorando non solo a una riduzione della zona rossa al territorio compreso tra i tracciati delle autostrade A7, A12 e A26 ma anche alla fine del lockdown generalizzato dei boschi, con una serie di deroghe per le attività outdoor e campagne informative per ridurre il rischio di diffusione del virus.

“Tuttavia – continua Piana – per poter dare un senso e un messaggio positivo di aperture, è importante continuare ad avere la collaborazione dei cacciatori sui monitoraggi. Se la mia proposta va in porto si può, molto probabilmente parlare di aperture, nelle prossime settimane”.

Infine, sottolinea Piana, si è ancora in attesa dell’ufficialità circa la nomina del commissario straordinario all’emergenza della peste suina Angelo Ferrari.

Piana questa mattina ha incontrato i sindaci dei 36 comuni liguri in zona rossa, assistiti da Anci. “Considerando gli sforzi sostenuti dal punto di vista del contenimento e della ricerca, il prezzo pagato dal territorio è enorme in termini economici – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Non crediamo che la strategia ‘auto-segregante’ abbia funzionato al meglio, abbiamo obbedito, lavorato, fatto quello che dovevamo fare, abbiamo cercato di monitorare le ordinanze comunali perché non fossero in contraddizione tra loro, abbiamo ‘sterminato’ i nostri suini e oggi sentiamo i sindaci che ci esprimono difficoltà per l’economia dei territori: non siamo disponibili a subire una nuova ‘cortina di ferro’, non siamo stati noi liguri a generare l’ecatombe che il Governo ci prospettava tempo fa, visto che le carcasse a oggi rinvenute sono soltanto 19 e ben circoscritte, per cui riteniamo necessaria l’adozione di misure diverse, e continueremo a cercarle ma in condizioni di riapertura”.

Tra le richieste pervenute dagli amministratori presenti all’incontro, una riperimetrazione dell’area rossa, tenendo conto dei confini geografici e non amministrativi dei comuni, per rendere possibile “la più ampia gamma di libertà” nelle “aree cuscinetto” confinanti con le aree dei ritrovamenti: una zona rossa limitata, ad esempio, ai territori situati tra le due arterie autostradali, A7 e A26, sede di maggior rinvenimento di carcasse infette. Estendere al litorale confini così ampi non sembra opportuno, in assenza di conclamato pericolo. Secondo i primi cittadini, infatti, non ci sarebbero più i presupposti per rimanere tutti in zona rossa, considerati i numeri esigui dei ritrovamenti (19, ad oggi). Altra soluzione proposta nel corso della riunione è stata quella di isolare i grandi allevamenti, non i boschi, e considerare anche l’impatto psicologico delle misure restrittive sui cittadini: ipotizzare lo stop a tutte le attività legate all’outdoor comporta inevitabilmente l’inaccettabilità sociale davanti a prescrizioni considerate ingiuste.