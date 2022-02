Peste suina, i cinghiali del Bisagno potrebbero salvarsi: si decide la settimana prossima - Genova 24

Genova. A partire da lunedì prossimo, 7 febbraio, fino a venerdì 11, faranno tappa in Liguria e Piemonte, tre ispettori dell’Unione europea per un sopralluogo nella zona rossa e nelle aree potenzialmente a rischio – come per esempio, a Genova quella del greto del Bisagno, in cui scorrazzano circa un centinaio di cinghiali – per verificare i protocolli messi in atto per contrastare la diffusione della peste suina e valutare come procedere.

In particolare, per giovedì 10 febbraio, è fissata una riunione con i tre ispettori; i dirigenti del Ministero; Angelo Ferrari, direttore dell’istituto zooprofilattico di Liguria e Piemonte; Roberto Moschi, responsabile del Servizio Veterinaria di Alisa e Francesco Feliziani, direttore del Centro di referenza nazionale pesti suine di Perugia. Infine saranno presenti anche i referenti di Regione Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, preoccupati per un’eventuale allargamento della linea rossa.

In occasione della riunione infatti si discuterà di confini e si punterà a disegnare una mappa, più precisa possibile, della cosiddetta “zona rossa”. Inoltre si deciderà anche dove e come installare le reti di contenimento o griglie anti-cinghiali lungo diversi percorsi autostradali al fine di limitare gli spostamenti degli animali infetti.

La settimana prossima sarà quindi decisiva per capire come si intenderà procedere effettivamente per contrastare la peste suina africana sul nostro territorio.

In particolare, per quanto riguarda la questione dei “cinghiali del Bisagno”, il responsabile Veterinaria di Alisa, Roberto Moschi, chiarisce: “Si deve ancora valutare se procedere con l’abbattimento delle bestie o se trovare eventuali misure alternative di contenimento, come per esempio l’installazione di una recinzione o reticolato. Sta di fatto, che sicuramente qualcosa di significativo andrà fatto“.

E continua: “Così, di certo non si può andare avanti. Indipendentemente dalla peste suina, i cinghiali del Bisagno – sebbene siano pacifici – rappresentano comunque un problema, soprattutto dal punto di vista dell’ordine pubblico e poi creano danni“.

Poi conclude: “Si intende così approfittare di una situazione emergenziale per intervenire su un problema, quale quello dei cinghiali cittadini, presente da tempo nella nostra città”.