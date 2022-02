Peste suina, i casi salgono a 41: trovate altre due carcasse positive in provincia di Alessandria - Genova 24

Genova. Due nuove carcasse di cinghiale risultate positive alla psa sono state ritrovate nella zona infetta, entrambe in Piemonte, in provincia di Alessandria. Lo rende noto l’istituto zooprofilattico sperimentale di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono 41, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: 22 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria.

Una positività è stata riscontrata a Ovada, luogo dov’era stato segnalato il primo caso, la seconda è stata rilevata a Castelletto d’Orba, dove finora non c’erano stati evidenziati casi.

Entrambe le positività sono state accertate in zona “infetta” e in provincia di Alessandria.