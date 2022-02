Peste suina, cinghiale investito da un treno a Principe. La Regione pronta alla "fase 2" dell'emergenza - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio un treno proveniente da Chivasso e diretto a Brignole ha investito un cinghiale che stava attraversando il binario subito dopo la galleria che porta alla stazione di Genova Principe.

E’ successo intorno alle 16. Il macchinista ha avvertito la Polfer.

Sul posto è arrivata la Asl che ha provveduto a rimuovere la carcassa che sarà ora analizzata per verificare se l’animale fosse affetto da psa.

In Liguria resta finora fermo a 14 il numero di carcasse di ungulati che sono risultate positive alla Psa. E – fa sapere una nota della Regione Liguria – continua a pieno ritmo il lavoro della task force regionale che ha visto anche picchi di 7 sopralluoghi ripetuti su aree circoscritte e con maggiori criticità, così come la macellazione e l’abbattimento in corso dei suidi detenuti in allevamenti semibradi e misti per scongiurare il passaggio dell’epidemia dalla fauna selvatica alle aziende suinicole.

Il vicepresidente Alessandro Piana chiede ancora una volta al Governo che al più presto arrivi la nomina formale del commissario Angelo Ferrari. “Occorrono infatti poteri straordinari nelle emergenze per snellire la macchina burocratica. Non posso aspettare incomprensibili tecnicismi dai ministeri, occorre passare alle fase 2 predisponendo una nuova delimitazione e liberando i territori sicuri”.

Intanto è ormai segnato il destino dei circa 100 cinghiali urbani che si trovano nel Bisagno che verranno presto abbattuti. Al momento non è stato stabilito alcun giorno x per quella che gli animalisti definiscono una mattanza né le modalità di abbattimento (si parla di silenziatori o di dardi soporiferi): l’unica cosa certa è che non saranno i cacciatori ad abbattere gli ungulati per evitare ulteriori polemiche sulla categoria.