Peste suina, animalisti in piazza: "Giù le mani dai cinghiali". Arriva la circolare che salva i maiali domestici - Genova 24

Genova. Un centinaio di animalisti, ma non solo, questo pomeriggio ha dato vita ad un presidio di protesta a De Ferrari contro la possibilità, al momento solo paventata, di ricorrere all’abbattimento di massa dei cinghiali urbani, soprattutto quelli stanziali del Bisagno.

La manifestazione, organizzata dagli Animalisti Genovesi, ha portato sotto il palazzo di Regione Liguria tutti gli argomenti che in questi giorni alimentano il dibattito pubblico sulla peste suina: “Il virus è stato importato dall’uomo – hanno ricordato dal microfono predisposto per il presidio, facendo riferimento alle dichiarazioni diffuse dall’Ispra in queste ore – probabilmente attraverso l’importazione di carne infetta derivante dal turismo della caccia, che vede ogni anno decine di cacciatori italiani andare nei paesi dell’est, dove esistono meno regole, per sparare e fare battute intensive”.

E per questo motivo i provvedimenti presi delle istituzioni per provare a contenere la peste suina sono ingiusti e sbagliati: “L’unica ragione di queste restrizioni è quella di tutelare il profitto che arriva dai grandi allevamenti intensivi della pianura padana, e tutelare la grande industria della caccia – hanno sottolineato – L’idea di uccidere animali sani, selvatici o meno, è un paliativo inaccettabile e un sacrificio inutile”.

La battaglia contro l’abbattimento dei cinghiali urbani non è solo legato alla contingenza e quindi pensata per evitare un ‘finale cruento’ di questa emergenza, ma anche una “lotta contro lo sfruttamento economico degli animali. Ed è per questo che dobbiamo provare opporci a questo sistema utilizzando la nostra arma, ovvero la forchetta – ha ricordato Fabio Dolia, coordinatore degli Animalisti Genovesi – cambiando la nostra alimentazione faremo del bene ai noi stessi, agli animali e salveremo il mondo”.

Durante il presidio i rappresentati della protesta sono stati ricevuti dal Angelo Ferrari, prossimo commissario per l’emergenza della peste suina, a cui hanno portato tutte le loro rimostranze: “Da Ferrari abbiamo ricevuto alcune assicurazioni riguardo lo spostamento non cruento delle popolazioni di cinghiali del Bisagno, per spostarli dalle zone più a rischio – ci racconto Dolia – vigileremo che nessuno faccia del male a quelle bestie”.

Durante il pomeriggio, inoltre, è arrivata la circolare che potrebbe mettere al sicuro tutti quei maiali ‘non economici’ vale a dire quegli esemplari d’affezione, domestici, che secondo le prime indicazioni, potranno essere salvati dall’abbattimento previa una messa in sicurezza totale, con una detenzione fino a fine emergenza tale da scongiurare contatti con l’esterno.