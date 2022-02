Pestaggio di un bambino a San Fruttuoso: identificati tutti i minorenni coinvolti - Genova 24

Genova. Il commissariato di San Fruttuoso ha identificato anche il secondo minore autore del pestaggio di un bambino di 12 anni e il terzo che ha girato il video.

Il video del violento episodio è diventato virale ieri sera, postato su diversi gruppi facebook e risale al 12 ottobre. Il dodicenne ha riportato leggere escoriazioni alla mano per la caduta al suolo.

Come Genova24 ha spiegato stamani uno degli aggressori, un 14enne, era stato arrestato il giorno successivo, il 13 febbraio, per una rapina ai danni di un coetaneo in piazza Solari e si trova da allora in una comunità per minori.

Sono attualmente in corso di valutazione da parte della Procura per i Minorenni di Genova le misure da adottare per i fatti del 12 febbraio nei confronti degli altri due minorenni coinvolti: sono tutti ragazzini stranieri di età compresa tra 13 e 15 anni.