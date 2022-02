Pegli, terminato lo smontaggio della gru nel cantiere dell'ex cinema Eden - Genova 24

Genova. “Le operazioni per lo smontaggio della gru nel cantiere dell’ex cinema Eden di Pegli, iniziate ieri, sono terminate oggi. Ora i curatori fallimentari devono occuparsi di fare chiudere i lavori ai futuri assegnatari dell’operazione, sarà compito dell’amministrazione monitorare e agire di conseguenza, nei prossimi mesi”. Lo annuncia l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci in merito al cantiere nell’ex cinema della delegazione di Ponente, abbandonato da anni, dopo il fallimento dell’impresa che avrebbe dovuto costruire un silos per auto.

“Rinnoveremo il permesso di costruire alla società che rileverà l’operazione dal fallimento, con clausole molto stringenti sulla ripartenza dei lavori – spiega l’assessore Cenci – ora stiamo lavorando per poter rilasciare una proroga limitata che scadrà nel caso in cui la società, che acquista dal fallimento, non riprendesse i lavori entro pochi mesi dall’assegnazione dell’area. È un risultato importante e per nulla scontato quello ottenuto grazie al grande lavoro svolto dagli uffici dell’Urbanistica in stretta sinergia con l’Avvocatura, la collega agli Affari Legali Rosso e al supporto tecnico-operativo di Amiu e Aster in questa ultima fase”.

Sul futuro dell’area, l’assessore Cenci spiega: “il progetto originario prevedeva, oltre al silos interrato, uno spazio pubblico adibito a cinema all’aperto e pertanto anche il nuovo progetto dovrà contemplare una vocazione pubblica con caratteristiche simili al precedente”.