Pegli, il consiglio comunale approva mozione per ripiantumare palme e arance amare danneggiate - Genova 24

Genova. È stata approvata all’unanimità nel corso del consiglio comunale la mozione sulla ripiantumazione delle essenze arboree danneggiate o abbattute nelle strade di Pegli, presentata come primo firmatario dal capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova Mauro Avvenente, insieme a Lorella Fontana e Davide Rossi, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega Salvini Premier.

Il consigliere Avvenente, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, ha compiuto un sopralluogo con la consigliera Fontana per verificare la fondatezza delle criticità riportate.

“In particolare – riferisce Avvenente – nella zona di via De Nicolay per quanto riguarda le palme, in via Vespucci e in viale Modugno per quanto riguarda le arance amare, le sostituzioni delle piante danneggiate o abbattute non sono state ancora eseguite da Aster. Al contrario, nei giardini Peragallo alcune palme della specie phoenix canariensis sono già state sostituite da altre delle specie dactyliferia o washingtonia, considerate più resistenti all’attacco di un parassita letale per le palme come il punteruolo rosso, che ha invaso da tempo il nostro territorio”.

Il vicesindaco Massimo Nicolò ha riportato una nota di Aster, in cui viene indicato come le palme piantate in via sperimentale ai giardini Peragallo in due casi non siano state esenti dall’attacco del punteruolo rosso, ma che nel corso dell’estate altre sostituzioni potranno essere comunque effettuate in via De Nicolay. Per quanto riguarda i tradizionali filari di arance amare in via Vespucci e viale Modugno, resta da valutare se mantenere su entrambi i lati delle strade, visto che i danni alle piante sono stati prevalentemente provocati dagli automezzi.

Avvenente ha sottolineato l’importanza della sostituzione costante delle essenze arboree, per restituire a Pegli lo skyline con cui è noto, restituire bellezza ai cittadini e mantenere alto il valore di biglietto da visita per il turismo del Municipio, da tempo perseguito per esempio con l’istituzione della navebus, che convoglia a Ponente molti dei visitatori abituali nel centro storico di Genova.