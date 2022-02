Tensione a Oregina, mamma accerchiata da un gruppo di giovani con spranghe - Genova 24

Genova. Oggi pomeriggio, poco dopo le 15, una mamma che stava entrando nel piazzale della Scuola d’Infanzia Bondi in via Costanzi, nel quartiere di Oregina, è stata circondata da un gruppo di ragazzi stranieri e minacciata con spranghe.

Secondo le prime informazioni, i ragazzi sarebbero ospiti dell’ostello, presente nella stessa struttura in cui in sorge anche la scuola. Secondo quanto riferito da testimoni, dopo l’episodio, i ragazzi si sarebbero poi dileguati prendendo il bus 40.

Le maestre hanno immediatamente chiamato la polizia e avvisato il commissariato di Prè.

“Stavo andando a recuperare mio figlio all’asilo e mi sono trovata una barriera umana di una decina di ragazzi con le spranghe in mano – racconta la giovane mamma a Genova24 – che non mi facevano passare con la macchina. Io non sapevo bene cosa fare, mi è venuto spontaneo sorridere e fare un cenno con la mano così dopo un paio di minuti mi hanno fatto passare e una delle spranghe l’hanno nascosta in giardino dopo poi è stata ritrovata”.

“Io questi ragazzi li vedo ogni giorno, ma una cosa del genere non era mai capitata” ha aggiunto. I ragazzi sono poi fuggiti, probabile che stessero cercando i giovani del quartiere che l’altra sera hanno tentando l’assalto all’ex ostello, incappucciati e armati di pietre, forse per vendicare una rapina commessa da qualcuno degli ospiti ai danni di un ragazzo del quartiere.

La convivenza tra la scuola d’infanzia e gli ospiti della struttura tuttavia non è semplice: “Siamo preoccupati – spiega la mamma – anche perché che il terrazzo dell’asilo, dove giocano i bambini si trova sotto le finestre della struttura dove spesso vengono lanciati cibo e oggetti“.

Sul posto questo pomeriggio sono intervenuti la polizia e la polizia locale e la tensione che si respira nel quartiere resta alta.

I residenti lamentano, fra l’altro, che le forze dell’ordine abbiano detto ieri che sarebbe rimasto un presidio fisso e così non è stato., Il presidio, conferma la Questura, è rimasto fino a stamattina. Poi è stata disposta la rotazione da parte delle diverse forze dell’ordine con un servizio di vigilanza mobile visto che polizia e carabinieri devono distribuire le forze in servizio su tutta la città.