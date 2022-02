"Parliamo di condominio", al via a Genova un ciclo di incontri online - Genova 24

Genova. A partire da lunedì prossimo, 7 febbraio, Confedilizia avvia un ciclo di seminari web dal titolo “Parliamo di condominio”.

Ogni primo lunedì del mese, dalle 17 alle 18, secondo il calendario, verranno trattati specifici temi relativi alla materia condominiale da parte di un esperto ogni volta diverso. Coordinerà il dott. Antonio Nucera, responsabile del Centro studi di Confedilizia. Parteciperà al primo seminario anche l’avv. Vincenzo Nasini, responsabile del Coordinamento condominiale Confedilizia e presidente di Ape Confedilizia Genova.

Per il primo seminario, i quesiti potranno essere inviati fino al prossimo 3 febbraio. I seminari sono riservati gli associati e verranno trasmessi nella parte del sito Internet confederale a loro dedicata (coloro che ancora non avessero username e password, le possono richiedere all’associazione).

Nella seconda parte di ciascun evento, si risponderà a quesiti di carattere generale sul tema di volta in volta trattato. Gli associati potranno inviare (con indicazione anche dell’associazione territoriale di appartenenza) quesiti di carattere generale all’indirizzo roma@confedilizia.it, prima del seminario di interesse. Poiché verrà data risposta ai soli quesiti che si riterranno di interesse generale, l’Associazione è a disposizione con i propri consulenti per rispondere alle domande che resteranno inevase. Si coglie l’occasione per trasmettere anche la locandina del primo seminario.

Ecco i temi e le date dei vari appuntamenti: 7 febbraio “Quando nasce il condominio, i beni comuni e il loro uso”. 7 marzo “L’assemblea”, 4 aprile “L’amministratore”, 2 maggio “Il regolamento”, 6 giugno “La contabilità”, 4 luglio “Le tabelle millesimali”, 5 settembre “La ripartizione delle spese”, 3 ottobre “L’uso della proprietà esclusiva”, 7 novembre “Le innovazioni e la sopraelevazione”, 5 dicembre “Mediazione e contenzioso condominiale”.