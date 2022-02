Parco di Portofino, Lista Sansa: "Inaccettabile che Toti coinvolga solo tre Comuni" - Genova 24

Genova. “Ancora una volta Toti dimostra di essere terrorizzato dall’idea di tutelare il territorio. Un parco di Portofino ampio e su più Comuni rispetto a quelli attuali è un’opportunità unica per uno sviluppo sostenibile attento a creare nuovo lavoro proteggendo l’ambiente”. Questo l’attacco della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, dopo l’annuncio da parte della Giunta Toti di coinvolgere solo i tre comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nella creazione del Parco Nazionale di Portofino.

Secondo il progetto della Giunta Toti il nuovo Parco Nazionale manterrebbe pressoché la stessa superficie dell’attuale Parco Regionale, non cogliendo quindi l’opportunità di sviluppo dei territori nel segno della tutela ambientale, del turismo e dell’economia sostenibile.

” Solo una Giunta miope può farsi sfuggire questa occasione – aggiunge Candia -. In Europa ormai lo hanno capito da tempo che bisogna andare in questa direzione, ma qui Toti preferisce seguire la volontà anacronistica della Lega andando contro anche a quei Comuni che in questi mesi hanno lavorato per entrare nel Parco”.

Dello stesso avviso il capogruppo della Lista, Ferruccio Sansa: “A distanza di 24 ore mentre a Roma è stato votato alla Camera l’inserimento della tutela ambientale e della biodiversità in Costituzione, in Liguria Toti ha preferito assecondare gli interessi di chi vuole cementificare e praticare la caccia – attacca Sansa -. Ampliare i confini del Parco Nazionale di Portofino avrebbe significato creare un’area unica per vastità e bellezza nel Mediterraneo: un grande parco che comprende Portofino, le Cinque Terre, passando per Montemarcello Magra e il Santuario dei cetacei”.

“Ampliare il Parco Nazionale di Portofino – conclude Sansa – sarebbe una grande occasione per la ricerca, il lavoro, per chi vive in Liguria e per chi viene a visitarla, creando, per questi ultimi, nuovi itinerari di connessione tra il mare e il nostro entroterra”.