Papa Francesco in tv scherza sulle proprie origini genovesi: "Sono così, un po' attaccati ai soldi" - Genova 24

Roma. Non erano in molti ad aspettarsi un riferimento alla genovesità, da Papa Francesco, durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio (savonese) e alla trasmissione Rai Che Tempo Che Fa.

Bergoglio, che nella stessa intervista sottolinea l’importanza dell’umorismo per stare bene nella vita, strappa una risata al pubblico – soprattutto a quello di casa nostra – quando parla delle proprie origini genovesi.

Fazio gli domanda se da bambino, a Buenos Aires, immaginasse di fare, cresciuto, quel tipo di carriera e quale fossero invece i suoi sogni. Il Papa sorride e racconta: “Forse questa cosa vi scandalizzerà, ma il primo lavoro che avrei voluto fare, da piccolo, era il macellaio”.

Sarebbe bastato questo ad avere un effetto ironico ma il sommo pontefice prosegue: “Mia zia mi portava al mercato, alla feria, e io vedevo questo macellaio prendere i soldi e infilarseli in tasca, e io dicevo che volevo far quel lavoro per i soldi, e qui si vede la mia radice genovese materna“.

“I genovesi sono così, un po’ attaccati ai soldi. Anche i piemontesi, ma dissimulano“. Game, set, match. Un aneddoto che aiuta l’intervista a stemperarsi dopo minuti e minuti di concetti densissimi ed estremamente importanti espressi da Papa Francesco.

Viene in mente, peraltro, la piccola polemica tutta locale sollevata qualche giorno fa attorno allo spot di un portale di vendite on line in cui i genovesi vengono additati come tirapacchi. Il sindaco di Genova Bucci aveva puntualizzato che se proprio dobbiamo essere criticati per qualcosa, quel qualcosa è la parsimonia.

Ad ogni modo, un’annotazione, quella del Papa alla Superba, che non può non far scattare anche quel minimo di autocompiacimento. Sì perché sono ormai note le origini di Bergoglio. Se il padre – Mario – era piemontese, ma si imbarco proprio a Genova per trovare una nuova vita a Buenos Aires, i genitori di sua madre, Maria Regina Sivori, arrivavano dalla frazione di Santa Giulia, sulle alture di Lavagna.

L’intervista al Papa alla trasmissione Che Tempo Che Fa è stata annunciata come la prima intervista mai rilasciata in diretta da un Papa alla televisione italiana. C’è chi però ha avanzato qualche dubbio sul fatto che fosse realmente in diretta.

Sia l’ora segnata dall’orologio al polso del pontefice, collegato dalla residenza di Santa Marta, in Vaticano, sia un orologio digitale su uno schermo, nello studio Rai, segnano un’ora che va dalle 17e15 alle 17e45 circa.

Ad ogni modo un momento storico per la Tv di stato e non solo, e un concentrato di pensiero destinato a far discutere e riflettere.