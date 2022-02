Organico porto, i sindacati battono il tempo e scrivono all'autorità portuale - Genova 24

Genova. “Le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedervi quanto in oggetto al fine di proseguire e, auspicabilmente, concludere il percorso di confronto sul tema organico porto importantissimo per il futuro del lavoro nel porto di Genova, sia direttamente che, conseguentemente, dell’indotto che naturalmente genera. Riteniamo non più rinviabile il confronto e la conclusione del documento per quanto sopra, peraltro previsto dalla vigente normativa regolatoria di riferimento tra cui la L.84/94. Certi di un tempestivo riscontro, chiediamo di concordare data per le vie brevi in modo da essere più efficaci nella calendarizzazione dell’incontro stesso”.

Questa la richiesta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti all’Autorità di Sistema Portuale per sollecitare un urgente incontro sull’Organico Porto.

Nella lettera, a firma Enrico Poggi e Enrico Ascheri per Filt Cgil, Francesco Bottiglieri e Massimo Rossi per Fit Cisl, Roberto Gulli e Duilio Falvo per Uil trasporti, si chiede di proseguire e concludere il percorso di confronto sul tema “Organico Porto”, importantissimo per il futuro del lavoro nel porto di Genova, sia direttamente che, conseguentemente, dell’indotto che genera.