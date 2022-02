Omicidio di San Biagio, la procura chiede 22 e 21 anni per Alessio e Simone Scalamandré - Genova 24

Genova. Sta arrivando alle battute finali il processo di primo grado per il parricidio di San Biagio. Nell’udienza di questa mattina ci sono state le conclusioni dell’accusa e delle parti civili.

Il sostituto procuratore Francesco Cardona ha chiesto 22 anni per Alessio Scalamandré e 21 anni per il fratello minore Simone.

I due ragazzi sono accusati di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il pm ha bilanciato l’aggravante con le attenuanti generiche ma la gravita del reato ha portato comunque a una richiesta pena molto elevata.

Lunedì prossimo la parola passerà agli avvocati difensori di Alessio e Simone, rispettivamente Luca Rinaldi e Nadia Calafato. Poi lunedì 21 febbraio dovrebbe esserci la sentenza.

Il parricidio era avvenuto il 10 agosto del 2020 al termine di una lite quando la vittima, Pasquale Scalamandré, indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie (la madre dei due ragazzi aveva trovato rifugio da qualche mese in una struttura protetta in Sardegna) era andato a casa dei figli chiedendo ad Alessio di ritrattare la sua testimonianza nei suoi confronti.