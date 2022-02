Nuovo sciopero del trasporto pubblico, il 25 febbraio bus e metro fermi 24 ore - Genova 24

Genova. Le segreterie nazionali dei sindacati del trasporto Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato un nuovo sciopero della categoria per il prossimo 25 febbraio. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore.

La protesta è in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da quattro anni, e dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge.

Ecco le modalità dell’astensione al lavoro per Genova città e provincia

“Le scriventi segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall’inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”, si legge in una nota sindacale.

Saranno garantiti i servizi nelle fasce di trasporto garantito, come da programma comunicato dai sindacati.