Nuovo forno crematorio a Staglieno, M5s: "La giunta Bucci non tiene conto delle sentenze sulla materia" - Genova 24

Genova. Botta e risposta in consiglio comunale tra il M5s e la giunta Bucci sul progetto di un nuovo forno crematorio a Staglieno, vicino a un impianto già esistente.

In un’interrogazione a risposta rapida il consigliere pentastellato Stefano Giordano ha chiesto al vicesindaco e assessore ai Servizi cimiteriali Massimo Nicolò se l’amministrazione abbia tenuto conto, nella gestione delle concessioni, di una sentenza del Consiglio di stato relativa al caso del Comune di Civitavecchia e in cui si definiscono i forni crematori “industrie insalubri di prima classe”.

Giordano ha ricordato: “La sentenza ha dichiarato legittime le prescrizioni che il sindaco ha imposto al forno in questione per la tutela della salute pubblica e per le carenze della normativa nazionale e regionale, non ci vuole una scienza per sapere che i forni crematori producono emissioni inquinanti esattamente come gli inceneritori e un nuovo forno non ha ragione di esistere a meno che non si debba fare marketing nelle regioni limitrofe creando un nuovo turismo sulle cremazioni”.

L’assessore Nicolò ha replicato punzecchiando gli M5s ricordando che la vicenda di Civitavecchia portò a spaccature tra gli stessi pentastellati e ha affermato che “se la domanda è se ci saranno misurazioni delle emissioni e prescrizioni per garantire la salute, la risposta è sì, lo trovo assolutamente ragionevole, ma è qualcosa di già preventivato dalla conferenza dei servizi che ha dato il via libera al progetto”.

Secondo i cinquestelle, inoltre, il nuovo forno crematorio rischia di mettere in crisi l’attività di quello esistente con un rischio per la tenuta occupazionale dei 30 lavoratori.

“Al netto della necessità di fare una riflessione profonda sull’opportunità di imporre a una parte della nostra città, la Valbisagno, una nuova, dannosa servitù, lascia senza parole la non risposta dell’assessore competente, o non ha letto la sentenza o platealmente insieme al suo sindaco ha scelto di ignorarla”, conclude Giordano.