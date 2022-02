Nuovo Cinema Polonia, al Nickelodeon film con contorno di aperitivi e musica: si parte il 23 febbraio - Genova 24

Genova. L’associazione Centro di educazione Bratanki, in collaborazione con l’Istituto Polacco in Roma, il CineClub Nickelodeon e il ristorante Kowalski e con il prezioso contributo del consolato generale di Polonia in Milano, sono lieti di presentare la prima rassegna genovese dedicata nella sua interezza alla nouvelle vague del cinema polacco: Nuovo Cinema Polonia.

La Polonia, infatti, è storicamente una terra prolifica per film di qualità, registi di fama mondiale e una scuola attoriale di prima categoria. Negli ultimi anni molte importanti pellicole hanno destato l’interesse della comunità culturale internazionale, arrivando a concorrere per i principali festival del pianeta.

Uno sguardo quindi su questa cinematografia così moderna e performante è quindi apparso doveroso ed estremamente interessante a chi questa rassegna l’ha ideata e pensata: Karolina Kowalcze e Agnieszka Zaręba dell’associazione “Bratanki”, Valentina Damiani del CineClub Nickelodeon e Pierpaolo Cozzolino del ristorante “Kowalski”.

Le proiezioni si svolgeranno sempre al cineclub Nickelodeon, nell’ultimo mercoledì dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.

L’orario di inizio dei film saranno le 21, ma prima, compreso nel prezzo del biglietto e a partire dalle ore 20, il ristorante dall’est Europa “Kowalski” offrirà un piccolo aperitivo nella terrazza adiacente la sala (meteo permettendo) costruito con appetizer e bevande polacche, con un sottofondo di cinematico funk ovviamente prodotto in Polonia.

Mercoledì 23 febbraio si inaugura il festival con ospiti d’eccezione: on line Jan Komasa, il regista del candidato ai Premi Oscar 2020 Corpus Christi e, presente in sala, il direttore artistico di CiakPolska di Roma e responsabile dell’area cinema dell’Istituto Polacco di Roma, Lorenzo Costantino.

Tutte le proiezioni, in lingua originale con i sottotitoli, sono arricchite dai collegamenti in diretta con i registi in modo da approfondire il linguaggio filmico che poi sarà protagonista sullo schermo.

Quattro giorni di cultura polacca a Genova, quindi, per avvicinarci ancora una volta a una profonda e interessante cultura così vicina all’Italia ma non sempre conosciuta. Il progetto è stato finanziato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.

DATE:

Mercoledì 23 Febbraio, Corpus Christi (2019), regia di Jan Komasa (115’) – ON LINE IL REGISTA

Mercoledì 30 Marzo, Kill It and Leave This Town. Animazione (2020), regia di Mariusz Wilczyński (128’) – ON LINE IL REGISTA

Mercoledì 27 Aprile, The Last Family (2016), regia di Jan P. Matuszyński (122’) – ON LINE IL REGISTA

Mercoledì 25 maggio, The Charlatan (2021), regia di Agnieszka Holland (118’) – TBC presenza on line o in sala

ORARIO: Aperitivo (compreso nel prezzo) ore 20.00. Proiezione ore 21

Aperitivo curato da Kowalski, in terrazza con sottofondo musicale funk/soul dall’est Europa

BIGLIETTO d’INGRESSO: 8 euro (aperitivo + film)

LOCATION: Cinema Nickelodeon, via della Consolazione 5r, Genova