Nunziata, idea per un nuovo semaforo tra via delle Fontane e la rotonda "per regolare i pedoni" - Genova 24

Genova. Un nuovo semaforo pedonale sarà collocato tra piazza della Nunziata e via delle Fontane, in centro a Genova, per regolare il costante attraversamento dei pedoni e consentire ai veicoli una marcia più regolare in uscita dalla rotatoria verso ponente, evitando le pesanti sanzioni elevate dalle squadre di polizia locale in borghese che sorvegliano le strade cittadine.

È il risultato dell’interrogazione a risposta immediata presentata durante il consiglio comunale odierno dal capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova Mauro Avvenente.

Quest’ultimo ha sottolineato come il tratto di strada che discende da via Balbi, strada frequentata da molti studenti universitari, sia costantemente e in maniera disordinata attraversato da pedoni, tanto da non consentire ai guidatori il rispetto del codice stradale che impone di fermarsi qualora una persona anche solo si avvicini alla sede stradale e manifesti l’intenzione di attraversare.

La conseguenza è la formazione di lunghe code che, nella proposta di Avvenente, potrebbero essere quantomeno regolate da un semaforo, mettendo in sicurezza sia i pedoni che gli autisti degli automezzi.

L’assessore Matteo Campora ha convenuto su questa necessità e dichiarato che tale semaforo, con tempi brevi di attesa, possa effettivamente essere collocato fra piazza della Nunziata e via delle Fontane, uno snodo complesso dove già si trova la rotatoria.

Il consigliere Avvenente ha commentato favorevolmente una decisione che ha dato prova, come ha detto, di equilibrio e ragionevolezza.

Il nuovo semaforo dovrà essere sincronizzato con quello già esistente in via delle Fontane, presso Porta dei Vacca.