Non solo “Blu area” e bike sharing, Genova Parcheggi riscuoterà i crediti e le imposte comunali - Genova 24

Genova. La società partecipata Genova Parcheggi si appresta a diventare ancora di più una multiutility. Oltre alla gestione della sosta a pagamento in città, quella del bike sharing e dei pass speciali per ztl, strisce gialli e parcheggi disabili, presto si occuperà anche di riscossione tributi a nome del Comune di Genova.

Il consiglio comunale di martedì prossimo è chiamato proprio a votare la modifica dello statuto di Genova Parcheggi consente questa nuova attività, come da proposta di giunta del 10 febbraio scorso. La proposta è stata presentata dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora e da quello alle partecipate Pietro Piciocchi.

“La modifica dello statuto è propedeutica ad ampliare le attività di un’azienda già dinamica come Genova Parcheggi – spiega Campora – e bisogna ricordare che le nuove attività possibili porteranno anche a nuove assunzioni all’interno della società partecipata”.

Genova Parcheggi quindi si occuperà di gestire e riscuotere, come società in house, imposte comunali come l’Imu, la Tari, la Cosap. Una possibilità contemplata oltre che dalla passata normativa in materia anche dall’ultimo decreto Agosto.

Una decisione presa dall’amministrazione anche sulla base del fatto che l’azienda “si è comportata bene” nella prova generale di questo compito, ovvero da quando – nel 2021 – ha iniziato a gestire, con efficienza secondo l’azionista pubblico, le fasi amministrative delle contravvenzioni e il front office delle stesse.

“Infatti, attraverso una miglior organizzazione del flusso dati, l’azienda ha ridotto significativamente i tempi di lavorazione e consegna degli stessi al soggetto preposto alla stampa degli atti, con vantaggio per il cittadino e l’amministrazione in termini di efficienza e efficacia del servizio reso”, si legge nella delibera al voto in aula rossa.

In particolare, lo stato sarà modificato ampliando “l’oggetto sociale”, introducendo la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extratributarie individuate dal Comune di Genova, ed eventualmente anche da altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti e l’attività di consulenza e assistenza negli stessi a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali.

Viene eliminato invece il riferimento, poiché non conforme al Decreto Agosto, in cui si diceva che i servizi di interesse generale potevano essere svolti anche in in territori ulteriori rispetto all’ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, cioè fuori Genova.