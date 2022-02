Nodo ferroviario e prolungamento della metropolitana: cittadini in piazza a Certosa per chiedere risposte - Genova 24

Genova. Erano tanti questa mattina gli abitanti di Certosa, Borzoli, Fegino e Rivarolo per la manifestazione organizzata dal comitato Liberi cittadini di Certosa per chiedere risposta sui cantieri che riguardano i loro quartiere: il nodo ferroviario e prolungamento della metropolitana Genova Certosa.

“Tante domande sulla sicurezza dei cittadini senza risposte da un Sindaco che promette da cinque anni una città nuova – commenta Stefano Giordano del M5S presente insieme gli altri consiglieri comunali e municipali pentastellati – in realtà di nuovo ci sono solo promesse senza impegno a parte un ponte che è stato ricostruito grazie a finanziamenti importanti garantiti dal Movimento 5 Stelle”.

In piazza questa mattina anche i due presidenti dei Municipi Centro Ovest e Valpolcevera, Michele Colnaghi e Federico Romeo.

“Chiusure di strade senza preavvisi, lavori senza un minimo di accortezza per ridurre le emissioni delle polveri e del rumore – aveva spiegato Enrico D’Agostino, tra gli organizzatori della proteste – Per non parlare delle promesse non mantenute, come quelle proferite dal Sindaco Bucci nell’assemblea di luglio e durante alcuni incontri avuti direttamente con lui. Le prese in giro di RFI che non ha mai accettato di sedersi ad un tavolo per confrontarsi con noi. I cittadini meritano dignità e rispetto che in questi anni troppe volte ci è stato negato”.

La manifestazione partita dal parcheggio dell’area ex Filea ha attraversato, tra fischietti e cartelli, le vie della delegazione per concludersi in via Piombino.