Niente prima elementare alla scuola di Multedo, il Comune spera in un dietrofront del ministero - Genova 24

Genova. In 92 anni di storia non era mai capitato, neppure in tempo di guerra. Ma il 2022 rischia di segnare la prima volta della cancellazione della prima elementare – tecnicamente, il primo anno della scuola primaria – alla scuola Alfieri a Multedo, che fa parte dell’Istituto comprensivo Sestri 1. Troppo pochi i bambini iscritti. Avrebbero potuto essere 14 ma la cifra negli ultimi mesi si è ridotta per scelte differenti da parte dei genitori e, di fatto, oggi come oggi, la classe sarebbe composta soltanto da due alunni.

Il tema è sbarcato in consiglio comunale a Genova con due diverse interrogazioni a risposta rapida, una della maggioranza e una dell’opposizione. La capogruppo della Lega Lorella Fontana e la consigliera del Pd Cristina Lodi hanno chiesto all’assessore ai Servizi scolastici Barbara Grosso cosa intenda fare e cosa abbia fatto il Comune per evitare questo tipo di situazione.

“Ogni volta che in una città chiude una scuola è una sconfitta per quella città, qui parliamo della chiusura di una classe, di una prima, ma sappiamo bene che il rischio è che l’effetto futuro sarà la sopravvivenza della scuola stessa”, ha affermato Cristina Lodi nel suo intervento.

Lodi ha chiesto a quale controffensiva stia pensando l’amministrazione per evitare che un servizio primario come quello scolastico venga meno in un quartiere difficile come Multedo, “un quartiere che sempre ha dovuto avere a che fare con servitù pesanti, una fra tutte quella del petrolchimico, oggi si trova senza un servizio che dovrebbe essere irrinunciabile”.

Sulla stessa linea la leghista Lorella Fontana, preoccupata per il declino del quartiere a livello sociale. E’ Fontana a ricordare la genesi di questa situazione. “Nel 2018 Multedo ha perso l’asilo Contessa Govone, gestito dalle suore della Neve, perché quel luogo è stato acquisito dalla Caritas per inserirvi un gruppo di richiedenti asilo, oggi la struttura è inutilizzata ma intanto i bambini hanno perso il loro asilo e oggi ci troviamo a non avere una classe prima alla scuola Alfieri”.

“Vero che il comune non ha competenza sulle primarie – continua Fontana – ma chiedo se di fronte a una situazione di emergenza di Multedo ci sia la possibilità di sensibilizzare la dirigenza del provveditorato affinché possa verificare la possibilità di trasferire bambini della zona da altre scuole per consentire l’apertura della prima classe”.

L’assessore Barbara Grosso ha affermato che, insieme a Città metropolitana, proseguirà nei prossimi mesi a dialogare con l’Ufficio scolastico regionale, emanazione del ministero dell’Istruzione sul territorio, nell’auspicio che “la decisione della chiusura non sia definitiva, anche di fronte a diverse possibili configurazioni della scuola”.

Al momento le possibilità al vaglio sono appunto quelle della trasmigrazione di studenti dagli altri plessi dell’Ic Sestri (la Carducci e la Pezzani) a Multedo ma non sarà facile chiedere alle famiglie questo tipo di sacrificio logistico. L’altra opzione ha a che vedere con l’organizzazione di un’offerta formativa “speciale” che invogli i genitori a scegliere l’Alfieri nonostante magari la scomodità.

Non sono arrivate risposte, dalla giunta Bucci, invece a un’altra domanda posta dal Pd. Ovvero se ci sia il rischio di altre chiusure di altre classi, prime o meno, nelle scuole cittadine.