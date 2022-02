Nervi, nuova rivoluzione per i bus Amt: il 15 farà capolinea a Quinto, interscambio col 515 - Genova 24

Genova. Ancora una rivoluzione delle linee bus Amt a Nervi dopo le proteste di residenti e commercianti legate all’istituzione della Ztl. Accolte le lamentele degli abitanti di via del Commercio: il 15 non farà più capolinea insieme al 17/ ma verrà attestato a Quinto nello spazio appositamente ricavato in via Gianelli all’altezza della stazione. Novità anche per la navetta elettrica 515: anche questa verrà prolungata fino a Quinto in modo da fare coincidenza, ma non ci sarà il passaggio su viale delle Palme per raggiungere il piazzale della stazione, ipotesi che era stata avanzata dal Comune.

Le modifiche in dettaglio

A partire da lunedì 28 febbraio le linee 15, 515 e 607 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 15 e 607

• Direzione Nervi: i bus, giunti in via Oberdan, proseguiranno per via del Commercio, via Pagano, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettueranno capolinea presso l’area appositamente predisposta in concomitanza con la fermata Gianelli 2 Quinto/FS.

• Direzione viale Brigata Liguria e Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di via Gianelli, proseguiranno per via Gianelli, via Quinto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 515 circolare

I bus, in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguiranno per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan, via Murcarolo e via Gianelli. I bus effettueranno poi inversione di marcia in corrispondenza di via Filzi e proseguiranno per via Murcarolo, via Oberdan e viale Franchini (capolinea).

Ma attenzione: ogni martedì, in concomitanza con il mercato rionale di Quinto, la linea 515 sarà denominata 515/ ed effettuerà servizio dalle 5.35 alle 15.00 limitatamente a Nervi. Di seguito si riporta il percorso.

• Direzione largo Edilio Pesce: i bus in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguiranno per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan e largo Edilio Pesce (capolinea).

• Direzione viale Franchini: i bus, in partenza dal capolinea di largo Edilio Pesce, proseguiranno per via Oberdan e viale Franchini (capolinea).