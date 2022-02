Nervi, da oggi rivoluzione Amt: polemiche per il nuovo 15 con "pausa obbligata" a Quinto - Genova 24

Genova. Ancora polemiche, come prevedibile, sul nuovo assetto della viabilità e del trasporto pubblico nell’estremo Levante genovese. Da stamattina è entrato in funzione il nuovo capolinea del 15 (e del 607) davanti ai giardini di Quinto: in realtà i bus arrivano fino a Nervi per girare in via del Commercio, ma in pratica effettuano la sosta lungo il percorso in direzione centro, circostanza che inevitabilmente allunga i tempi di viaggio per gli utenti nerviesi. Chi arriva dal centro della delegazione, invece, deve salire sul 515 e cambiare mezzo a Quinto dove è stato predisposto uno spazio ad hoc per consentire l’inversione di marcia.

“Nel vocabolario di Amt, l’accezione capolinea da qualche tempo e per qualche linea non significa al capo della linea, ma sosta lungo il percorso – attacca Fiorenzo Pampolini dell’associazione Utenti del trasporto pubblico – e questa errata interpretazione della parola capolinea trova dal 28 febbraio un’ulteriore assurda applicazione sulla linea 15, che collega Nervi con viale Brigata Liguria, già tagliata qualche mese fa nella sua parte terminale del percorso a seguito di una pseudo-pedonalizzazione che non ha tolto un metro di spazio alle auto, ma ha accorciato una linea fondamentale del tpl genovese, insieme alla corrispondente linea serale 607. E ora si fa ancora peggio, spostando il capolinea a Quinto, per cui, rimanendo invariati gli estremi della linea, chi sale a Nervi dovrà poi farsi una pausa di 10 o più minuti in via Gianelli dove sorgerà la nuova area di sosta”.

Nei mesi scorsi il capolinea del 15, dopo l’istituzione della Ztl e la soppressione del percorso fino a viale Franchini, era stato accorpato a quello del 17/. La decisione di spostarlo da parte di Comune e Amt è dovuta principalmente alle proteste degli abitanti di via del Commercio per i fumi di scarico e il rumore dei bus sotto casa: “Ma sarebbe bastato chiedere loro di pazientare qualche settimana, visto che sono in arrivo 30 autobus elettrici da 12 metri, più silenziosi e non inquinanti, che potrebbero essere assegnati almeno in parte alla linea 15″, ribatte Pampolini. “Peraltro, se passa questo precedente, Amt si troverà subissata di richieste e di firme per eliminare molti capolinea, poi magari qualche fermata, ed infine qualche linea intera che limita la libertà di parcheggio sulle strade”.

L’associazione chiede poi un passo indietro anche sul progetto complessivo della Ztl che “insieme ai disagi per chi usa il mezzo pubblico, ha portato anche costi aggiuntivi per Amt. Si pensi soltanto al servizio serale che, prima della Ztl, era gestito per le linee di Nervi con 7 vetture (4 sul 607 e 3 sul 617), ed oggi, a quelle 7 vetture si sono dovute aggiungere due vetture sulla linea 517 per i collegamenti con Capolungo, che fino alle 2 di notte, ogni 15 minuti, vanno a rendere omaggio, completamente vuote, ai defunti del cimitero di Nervi”.

Perplessità da parte dei cittadini arrivano anche per la nuova area di manovra riservata alle vetture in servizio sul 515 di fronte all’istituto delle suore dell’Immacolata: “Idea geniale far fare inversione di marcia ad un autobus elettrico (quindi silenziosissimo) a sfioro del cancello di una scuola materna e primaria da dove escono bambini dai 3 ai 10 anni”, commenta sarcastica Flavia Frigerio (autrice della foto sopra). Immancabili anche le proteste per i parcheggi cancellati per far posto al capolinea e all’area di manovra.

Foto di copertina Antonella Leonardi (gruppo Facebook “Sei di Quinto al Mare se…”)