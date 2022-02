Nave dei misteri, è caccia ai complici del camallo arrestato per traffico internazionale di cocaina - Genova 24

Genova. Proseguono fitte e senza sosta le indagini della Guardia di finanza, coordinate dal sostituto procuratore della Dda Federico Manotti, sul traffico internazionale di cocaina che ha portato all’arresto di Fabio Papa, camallo 50enne arrestato la notte tra domenica e lunedì mentre cercava di scaricare 14 borsoni contenenti 445 kg di cocaina nel piazzale del porto di Pra’.

Il primo a rischiare di finire nei guai è il collega che quella sera intorno alle 22 con il semovente ha sollevato e spostato il container contenente la droga in modo che Papa potesse accedervi agevolmente. Il ruolo dell’uomo, in via di identificazione, non è ancora accertato visto che Papa, che aveva in quel turno la qualifica di ispettore, potrebbe semplicemente aver dato un ordine al collega di ‘grado’ inferiore senza che quest’ultimo sapesse il perché.

Il container, insieme ad altri 5, era stato collocato in una zona video sorvegliata in vista dell’ispezione prevista per la mattina successiva.

Papa dopo aver fatto spostare il container, guidando una ralla lo aveva spostato portandolo in una zona non a portata di telecamere. In piena notte l’uomo è tornato in zona, ha aperto il cassone, ha fatto foto e filmati e ha cominciato a prendere i borsoni.

A quel punto i finanzieri che erano appostati lo hanno arrestato. A chi ha inviato foto e filmati? Su questo gli investigatori mantengono il più stretto riserbo ma i telefoni con i destinatari sono nelle mani dei finanzieri del colonnello Fiducia.

E domani Papa sarà sentito nell’udienza di convalida davanti al gip e al pm Manotti: potrà avvalersi della facoltà di non rispondere oppure collaborare per alleggerire la sua posizione. L’accusa è molto grave: traffico internazionale di droga aggravato dall’ingente quantità che prevede pene fino a 20 anni di carcere.

La Msc Adelaide, intanto, è ripartita dal porto di Genova. Gli investigatori della squadra mobile hanno concluso la prima fase dell indagini sulla morte del marittimo serbo: dopo aver ascoltato l’equipaggio per la polizia non ci sono dubbi, l’uomo che stava assumendo anche antidepressivi (come confermato anche dall’autopsia) si sarebbe suicidato.