Nasce il "villaggio globale" dell'aglio di Vessalico - Genova 24

Una buona notizia per lo sviluppo, agricolo e turistico, della Valle Arroscia: dal Consorzio di Valorizzazione, Promozione e Tutela dell’Aglio di Vessalico nasce un “villaggio globale”: ogni Impresa, agricola, agrituristica, di ristorazione, può contribuire a promuovere il territorio dell’Alta Valle Arroscia passando da rapporto di dipendenza a un rapporto di influenza reciproca. Una Rete di Impresa aperta a tutti, che vuole coinvolgere tutte le imprese dell’Alta Valle Arroscia che vorranno farne parte.

Una Rete di Impresa costituita da imprenditori visionari, appassionati, profondamente legati alla tradizione, ma con uno sguardo sul futuro. Lo scopo è l’innovazione costante delle strategie dell’impresa che possano trovare appeal nei Clienti e Turisti e possano, attraverso specifici finanziamenti della Regione Liguria, far crescere sia il PIL della Valle che la sua vocazione a Turismo Esperienziale Eno-Gastronomico.

Proprio il turismo esperienziale è in fortissima crescita sul mercato internazionale, #isentieridellagliodivessalico possono offrire un’esperienza unica, ricca di suggestioni e gusto. Una visita o un soggiorno in una località è percepito dal turista, curioso e consapevole, anche come possibilità di vivere qualcosa di nuovo, di accedere ad uno stile di vita diverso da quello abituale, e se la destinazione non si presenta come una metafora della vacanza, in grado di permettere una “inversione rituale”, rischia di diventare un luogo scontato, e di perdere la sua formidabile capacità evocativa. L’Alta Valle Arroscia è il luogo ideale dove far nascere un Villaggio Globale sia in termini di economia che teatro di ospitalità. In questo contesto l’Aglio di Vessalico, la nostra Pepita Bianca, unisce tutto il territorio dell’Alta Valle Arroscia e può diventare l’ambasciatore del nostro territorio e del nostro futuro economico.

