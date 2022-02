Morta Monica Vitti, aveva 90 anni. In Liguria girò a Portofino - Genova 24

Roma. È morta Monica Vitti. Lo ha annunciato su twitter Walter Veltroni, riportando le volontà del compagno dell’attrice Roberto Russo.

”Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”.

Maria Luisa Ceciarelli, nata a Roma il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni.

Icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001 a casua di una malattia degenerativa. L’ultima apparizione al Quirinale per i David di Donatello.

Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi, in Liguria aveva girato parte di un film come protagonista insieme a Jean Sorel: “Fai in fretta ad uccidermi… ho freddo!” (1967) a Portofino, diretto da Francesco Maselli.

“La ragazza con la pistola” è stato uno dei suoi film più famosi, ma Vitti riuscì ad abbracciare davvero tutte le sfaccettature del cinema italiano in modo magistrale.